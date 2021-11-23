Момент наезда иномарки на девятилетнюю девочку в Дзержинске попал на видео

ДТП произошло днем 22 ноября на проспекте Чкалова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Дзержинске иномарка сбила на пешеходном переходе девятилетнюю девочку, перебегающую дорогу на красный свет. ДТП произошло днем 22 ноября на проспекте Чкалова. Момент наезда попал на камеру видеорегистратора, а саму видеозапись разместили в социальных сетях.

На заснятых кадрах видно, что машина ехала на зелёный свет сфетофора, когда из ниоткуда на дорогу выскочила школьница. Водитель ударил по тормозам, но это не спасло от наезда, и девочка упала на асфальт, а из её руки на лобовое стекло вылетел мобильный телефон.

- Водитель Рено Дастер совершил наезд на пешехода переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

За рулем автомобиля находился 56-летний мужчина со стажем вождения 14 лет.

В результате ДТП учащуюся 3 класса доставили в больницу, где её проверили врачи и установили у неё ушиб обоих коленных суставов. После осмотра она была отпущена домой.

О том, почему ребёнок не знал, что нельзя перебегать дорогу вблизи движущихся машин, особенно на красный сигнал светофора, остается непонятным.

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