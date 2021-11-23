Черная пятница-2021 в Нижнем Новгороде: когда стартует, лучшие предложения, скидки в интернет-магазинах

В Нижнем Новгороде официальный старт продаж со скидками начнётся уже 00:01 25 ноября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Раз в год по всему миру наступает лучшее время для совершения покупок, которое называют «Чёрной пятницей» - это традиционный сезон распродаж, когда все магазины выставляют свои товары по самым низким ценам. В Нижнем Новгороде официальный старт продаж со скидками начнётся уже 00:01 25 ноября и продлится четыре дня.

Любители сэкономить смогут купить товары со скидкой до 90% практически в каждом магазине, однако стоять в километровых очередях в условиях пандемии вряд ли получится, тем более что сейчас для посещения торговых центров необходимы QR-коды. В связи с этим многие шопоголики, вероятно, будут штурмовать сайты интернет-магазинов.

«Комсомолка» разбиралась, какие скидки сулит покупателям Черная пятница-2021 в Нижнем Новгороде.

OZON

Один из лидеров российского рынка - универсальный интернет-магазин OZON - предлагает мега-скидки на большинство товаров в чёрную пятницу, также запуская такие акции, как «2 по цене 1», «3-й товар в подарок», «вторая вещь бесплатно» и «выгодный комплект».

Есть у покупателей и возможность воспользоваться промокодами, баллами и персональной скидкой. Так, на продукты питания OZON предлагает скидки до 85%, на электронику до 70%, на детские товары и бытовую химию до 80%.

Wildberries

Международный интернет-магазин Wildberries объявил скидку до 95% на широкий ассортимент своей продукции. На сайте можно найти разделы «Бестселлеры из распродажи», «Большие скидки» и «Новинки акции», где предложены одни из самых лучших цен на различные товары.

Покупки-онлайн становятся актуальнее в условиях пандемии. Фото: Анастасия ОСИПОВА

KazanExpress

Обвал цен на торговой площадке KazanExpress составляет до 80% на все категории товаров. Большая распродажа коснется электроники и техники, одежды и обуви, товаров для лица и тела. Дополнительно маркетплейс предлагает сервис оплаты «Долями», который позволяет разделить сумму покупки на четыре равные части. Первый платеж вносится сразу, а остальные будут списываться автоматически каждые две недели с вашей банковской карты.

Яндекс.Маркет

Не останутся без хороших покупок и те нижегороцы, которые пользуются Яндекс.маркетом: там в чёрную пятницу им предложат воспользоваться выгодными акциями, скидками, промокодами, купонами и повышенным кэшбэком баллами «Плюса» до 90%.

Шопинг в радость будет означать скидки до 60% на одежду, обувь и детские товары, до 50% на бытовую химию.

На сайте также есть раздел «Купите, пока выгодно», где идёт отсчёт времени действия больших скидок и предложен самый разнообразный ассортимент товаров.

МЕГА

Крупнейший нижегородский торговый центр «Мега» предлагает своим покупателям побаловать себя хорошими скидками на одежду, белье, обувь, сумки, аксессуары, ювелирные украшения, детские товары, товары для спорта, хобби, дома.

В IKEA черную пятницу заменили зеленой ВотЭкоПятницей, что позволяет покупателям в период с 23 ноября по 2 декабря сдать старую мебель ИКЕА и получить до 60% от ее первоначальной стоимости, при наличии карты IKEA Family.

Любители сэкономить смогут купить товары со скидкой до 90% практически в каждом магазине. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Магазин TOM TAILOR, который продает коллекции мужской, женской одежды и обуви, дарит на черную пятницу выгодную акцию: при покупке двух вещей скидка 30%, при покупке трех вещей скидка 40%.

Утеплиться к зиме и приобрести новинки для зимнего гардероба можно будет в BAON, там скидки будут достигать до 30% на новую коллекцию Осень-Зима 2021/22, а также в Снежной Королеве, где выгода в 50% составит на все товары и даже норковые шубы.

Чёрная пятница в Samsung принесёт скидки до 33% на телевизоры, а в магазине LEGO долгожданные наборы конструкторов можно будет приобрести со скидкой до 30%.

Большую распродажу на черную пятницу объявил и магазин ювелирных украшений SUNLIGHT, весь ассортимент товаров будут продавать со скидками от 50% до 90%, также будет возможность воспользоваться акцией 1=2 на серебро и часы по промокоду «2FREE».

Гипермаркет OBI объявил, что в период с 23 ноября по 1 декабря скидки на товары для дома, сада, отдыха и ремонта достигнут 70%.

У покупателей есть возможность воспользоваться промокодами. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Фантастика

Хорошие скидки предлагают популярные бренды и в торговом центре «Фантастика». Здесь двойную выгоду можно получить в магазине ORMATEK, специализирующемся на продаже ортопедических матрасов, мебели и аксессуаров – скидки и кэшбэк достигнут 90%.

В магазине Zolla цены со скидкой до 70% будут на теплые куртки, уютные джемперы, стильные платья, джинсы и рубашки. Порадовать себя огромным выбором одежды по дешевой цене можно будет в Gloria Jeans.

Черная пятница придет и в обувные магазины. Так, торговая марка Rieker станет продавать ботинки, сумки, кошельки, платки, шарфы, и головные уборы со скидкой до 50% от первой цены.

Покупки следует продумать заранее. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Также нижегородцы смогут не только порадовать себя обновками в черную пятницу, но и поучаствовать в розыгрыше подарков. Для этого в период с 26 по 28 ноября нужно совершить покупку от двух тысяч рублей в ТРК, зарегистрировать чек на сайте и 30 ноября участвовать в розыгрыше бытовой техники и других призов.

Небо

Настоящую сказку для шопоголиков приготовили и в торгово-развлекательном комплексе Небо. Например, чтобы приобрести бытовую технику со скидкой до 50%, нужно идти в магазин М.Видео.

Обвал цен будет и в магазине мужской одежды HENDERSON, где будет действовать дополнительная скидка на все цены до 15%. Максимальную скидку сделают и в ювелирном магазине ЭПЛ, там украшения отдадут со скидкой до 67%.

Из-за коронавируса шопоголики, вероятно, будут штурмовать сайты интернет-магазинов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Придет черная пятница и в брендовый магазин спортивной одежды «Адидас», где с 25 по 28 ноября будет действовать дополнительная скидка 25% на всё к уже действующим скидкам до 50%.

Порадоваться удастся и любительницам косметики, ведь в «Золотом яблоке» скидки на различные товары будут варьироваться от 50 до 70%.

Седьмое небо

Не будет скучно в период черной пятницы и в ТЦ «Седьмое Небо», где магазины и бутики предлагают приобрести товары с максимальными скидками до 28 ноября.

В фирменном магазине ECCO, продающем обувь, сумки и аксессуары, есть отличная возможность купить товар осенней коллекции с выгодой до 30%. Воспользоваться низкими ценами можно и при покупке нижнего белья в магазине Palmetta.

Магазин кухонной посуды FISSMAN в черную пятницу сделает своим покупателям скидку на все 35%.

Республика

Покупателям, посещающим ТЦ «Республика», будет выгодно заглянуть в магазин парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» – там будут действовать скидки 80% на всё.

Зимний образ для активного отдыха по хорошей цене можно приобрести в магазине PUMA OUTLET, там скидки достигнут 50%.

Порадует ценниками и «Детский мир», где обвал цен составит 50-70%. Игрушки будут продаваться со скидками до 70%, одежда до 80%, а также будет функционировать акция «1+1».

Даты проведения акции «Чёрная пятница» везде устанавливаются индивидуально. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Магазин одежды Colin's подарит своим покупателям скидки до 50%, а также снижение цен до 20% по промокоду из мобильного приложения.

В целом ухватить товар со скидкой можно будет в любом из магазинов, однако важно помнить, что даты проведения акции «Чёрная пятница» везде устанавливаются индивидуально, поэтому все покупки следует планировать заранее.

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