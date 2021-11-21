Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 ноября 2021 года: 779 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21ноября 2021 года: 779 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 21 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 206 961 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 779 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 180 027 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 443 человека.

К сожалению, за последние сутки сорок человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 503 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 21 ноября Фото: Яндекс

На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

Сейчас Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (3 239 новых случаев), Санкт-Петербургу (2 637 новых случаев) и Московской области (1 885 новых случаев).