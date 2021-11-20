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Происшествия20 ноября 2021 9:00

Перинатальный центр в Дзержинске загорелся ночью 20 ноября

Причиной пожара стало короткое замыкание
Екатерина КУРГУЗОВА
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Перинатальный центр в Дзержинске загорелся ночью 20 ноября

Перинатальный центр в Дзержинске загорелся ночью 20 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН

В перинатальном центре в Дзержинске произошел пожар в субботу ночью, 20 ноября. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

Происшествие произошло в перинатальном центре в Дзержинске по адресу: проспект Циолковского, 89. Так, сообщение о возгорании поступило около 02:00 по московскому времени. Всех пациентов оперативно эвакуировали, сейчас они размещены в других отделениях.

- Произошло короткое замыкание, загорелся рециркулятор в коридоре послеродового отделения. Благодаря оперативным действиям сотрудников центра возгорание было моментально локализовано, - уточнил министр здравоохранения региона.

Он также отметил, что главный врач и сотрудники Минздрава Нижегородской области проводят клинико-организационные действия.

Сейчас здоровью пациентов ничто не угрожает. Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

ЧППроисшествия: ЧП