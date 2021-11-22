"Сделать окружающих счастливыми – легко": Несколько десятков снеговичков появилось на ограде Верхневолжской набережной в воскресенье Фото: Инстаграм

Снежное ноябрьское утро воскресенья отметилось в Нижнем Новгороде очень милой и сказочной историей: ограду вдоль Верхневолжской набережной украсили несколькими десятками снеговичков. Некоторые из них были классическими, из трёх шариков и носика-морковки, других слепили в форме славных мультяшных пигвинов. Смотрелись эти украшения очень и очень мило.

– Оказывается, сделать людей вокруг счастливыми и самим получить мощный заряд хорошего настроения так легко! Понадобится всего пара десятков снеговиков, расставленных на ограде набережной, – рассказала в своём Instagram девушка по имени Наталья, которая была одной из инициаторов маленького праздника. – Прохожие улыбались, смеялись, фотографировали пингвинов и нас, сами фотографировались с ними и нами, просили попробовать слепить пингвина самим, спрашивали можно ли одолжить снеговика для фотосессии, угощали нас конфетами и постоянно благодарили за подаренное хорошее настроение.

"Шалость удалась" – подвела итог своей затеи Наталья.

В своём профиле девушка также разместила видео, снятое на набережной, в котором показала снеговичков вблизи. Надо признать, заметна рука мастера.

– Восхищаюсь таким добром. Очень мило, молодцы, – прокомментировала нижегородка.

– Какая крутая идея! И какая крутая реализация! – подтвердила другая.

Нашлись даже пользователи из других городов, оценившие задумку нижегородских ребят:

– Наташ, давай в Казань, нам тоже надо!

Есть подозрения, что с такой отдачей от подписчиков и жителей Нижнего энтузиасты вряд ли остановятся на достигнутом.