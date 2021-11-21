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Происшествия21 ноября 2021 13:23

Женщина погибла при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода днём 21 ноября

Ещё 12 человек пришлось эвакуировать
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Женщина погибла при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода днём 21 ноября. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Женщина погибла при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода днём 21 ноября. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

66-летняя женщина погибла при пожаре, произошедшем в Советском районе Нижнего Новгорода сегодня днём, 21 ноября. Информацией о трагедии поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К настоящему моменту сведений о случившемся предельно мало. Известно, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 13:03. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по адресу: улица Заярская, 18. На месте оказалась, что горит квартира в четырёхэтажном доме.

12 человек пришлось эвакуировать. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

12 человек пришлось эвакуировать. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Тело погибшей женщины 1955 года рождения обнаружили на месте пожара в 14:11. В том числе отмечено, что ещё 12 человек, включая трёх детей, пришлось эвакуировать.

О причинах пожара от официальных источников пока ничего не известно.

Причины пожара ещё не известны. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Причины пожара ещё не известны. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ЧППроисшествия: ЧП