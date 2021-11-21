Женщина погибла при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода днём 21 ноября. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

66-летняя женщина погибла при пожаре, произошедшем в Советском районе Нижнего Новгорода сегодня днём, 21 ноября. Информацией о трагедии поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К настоящему моменту сведений о случившемся предельно мало. Известно, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 13:03. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по адресу: улица Заярская, 18. На месте оказалась, что горит квартира в четырёхэтажном доме.

12 человек пришлось эвакуировать. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Тело погибшей женщины 1955 года рождения обнаружили на месте пожара в 14:11. В том числе отмечено, что ещё 12 человек, включая трёх детей, пришлось эвакуировать.

О причинах пожара от официальных источников пока ничего не известно.