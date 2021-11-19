Такая разная

Елена Гагина, начальник отдела охраны окружающей среды Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина, отметила в прошедшие выходные свое 50-летие.

Этот ноябрь для Елены Николаевны оказался богатым на круглые даты: 13-го у нее личный юбилей, а 1-го исполнилось 10 лет, как она трудится на АПЗ.

Эколог по образованию и призванию

Елене Гагиной повезло: она всегда трудилась по профессии. На предыдущих местах работы курировала экологическое направление, и сейчас в ее ведении находится деятельность по сохранению природной среды.

– Училась в Нижегородском университете на биологическом факультете, отделении биофизики, – говорит Елена Николаевна. – На 3 курсе началась специализация, и я выбрала экспериментальную на тот момент кафедру экологии. О своем выборе нисколько не жалею.

На АПЗ Елена Гагина начинала заместителем начальника службы охраны труда. После реорганизации в июне прошлого года стала начальником отдела охраны окружающей среды.

В подразделении 11 человек. На коллектив возложены задачи по реализации отходов, контроль за состоянием сбросов в канализацию, выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, за обращенем с отходами на предприятии. Есть группа охраны окружающей среды и санитарно-промышленная лаборатория. По всем направлениям подразделения ведется большое количество документации – оформление лицензий, разрешений и многое другое.

– Отдел должен одновременно удовлетворять требования как руководства предприятия, так и надзорных органов. Это нелегко, но нам удается соблюдать этот баланс. Опытный коллектив всегда работает четко и слаженно, а я все стараюсь держать на контроле.

От цвето- до ароматерапии

Елена Николаевна не только отличный руководитель, но еще и творческая личность. Увлекалась вязанием, бисероплетением. А сейчас погружена в мир камней и ароматов.

– Раньше оплетала бисером камни, в моей коллекции около 200 видов камней. На рабочем столе держу аметист, флюорит, агат, нефрит, чароит, яшму, азезтулит, кварцит. Камни для меня – это цветотерапия, любуюсь ими и не перестаю восхищаться, какую красоту создает природа. В последнее время увлеклась парфюмом. Мне нравится «слушать», сравнивать, открывать новые для себя ароматы. Люблю свежие с горчинкой, а не безликие «компотики». Еще изучаю историю парфюма, подписана на сервисы, где читаю статьи, смотрю видео и новости по этой теме.

Елена Гагина отметила в прошедшие выходные свое 50-летие

Вот такая Елена Николаевна многогранная личность. Желаем ей успехов в труде, прекрасного настроения и вдохновения!

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина