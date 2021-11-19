Спасибо наставнику

Наставник слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49 Мария Селёдкина со своим учеником Ильёй Сюндюковым

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» стал победителем регионального конкурса «Лучшие практики наставничества Нижегородской области».

В рамках национального проекта «Производительность труда» в августе 2021 года областное Министерство промышленности, торговли и предпринимательства объявило конкурс «Лучшие практики наставничества». Завод стал лучшим среди предприятий обрабатывающей промышленности численностью до 10 000 человек в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда».

На АПЗ выстроена эффективная система наставничества. Завод заинтересован в молодых талантливых кадрах, поэтому внимание к принятым на работу молодым сотрудникам повышенное. Одна из мер адаптации кадров на предприятии – закрепление за недавно устроенным сотрудником персонального наставника.

Наставник на заводе – это официальный статус. С 2010 на АПЗ действует Положение о наставничестве. В нем прописаны основные требования к наставнику. Стать им может только опытный специалист с высоким уровнем теоретических и практических знаний, стабильно высокими показателями в работе, стажем по специальности не менее пяти лет и безупречной репутацией. Помимо этого, он должен обладать коммуникативными навыками и способностью к воспитательной работе, гибкостью в общении. Еще один немаловажный параметр – желание делиться своим опытом с молодыми сотрудниками.

Практика наставничества показала, что молодые специалисты, за которыми были закреплены наставники, в дальнейшем успешно справляются с возложенными производственными задачами и повышают свой квалификационный уровень. Они активно участвуют и показывают хорошие результаты в конкурсах профессионального мастерства.

Комментарии

Мария Селёдкина, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49:

– В июле 2021 года я стала наставником у Ильи Сюндюкова. Он хороший ученик, ответственно подходит к работе, все понимает и быстро учится. Сейчас Илья самостоятельно делает детали, заполняет паспорта, он уже сдал на разряд. Я только перепроверяю, ведь пока несу за молодого слесаря-сборщика ответственность. А с февраля он уже будет работать самостоятельно. Когда я пришла на завод, у меня тоже был наставник – Нина Борисовна Ярышкина. Я ей очень благодарна!

Илья Сюндюков, слесарь-сборщик авиационных приборов:

– Система наставничества помогает быстро освоиться в коллективе и познать все нюансы профессии. Благодаря Марии Александровне я получаю практические знания и сразу применяю их в своей работе.

Цифра:

Более 150 наставников закреплено за молодыми заводчанами сегодня.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина