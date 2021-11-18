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Происшествия18 ноября 2021 13:22

Полиция задержала нижегородца, стрелявшего в воздух из раритетного револьвера

Сам мужчина говорит, что таким образом пытался отогнать бродячих собак
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Револьвер 1938 года был изъят полицейскими.

Револьвер 1938 года был изъят полицейскими.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Лысковском районе задержали местного жителя, который стрелял в воздух из револьвера. Полицейским мужчина объяснил, что таким образом хотел отпугнуть бродячих собак, но уголовное дело на него все же завели.

Инцидент произошел недавно в поселке Очаиха Лысковского района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию позвонили обеспокоенные соседи и сообщили, что во дворе слышны выстрелы. Прибывшие в срочном порядке оперативники обнаружили по указанному адресу 67-летнего пенсионера, у которого при себе был револьвер.

Сам мужчина пояснил, что стрелял, чтобы отогнать уличных собак, которые прибились к его дому. На допросе пенсионер рассказал, что оружие ему подарили, и разрешения на него он не имеет. Раритетный револьвер 1938 года изъяли, а его владельца задержали.

Теперь владельцу оружия "светит" серьезное наказание.

Теперь владельцу оружия "светит" серьезное наказание.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Изъятый предмет является короткоствольным, нарезным огнестрельным оружием, кустарно переделанным из сигнального револьвера. Оружие пригодно для производства выстрелов, - заключили эксперты МВД.

На мужчину завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия, а также составили административный протокол за стрельбу в черте населенного пункта в неотведенном для этого месте.

Владелец рассказал, что оружие ему подарили, и документов на него не имеется.

Владелец рассказал, что оружие ему подарили, и документов на него не имеется.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Согласно российскому законодательству, за совершение подобного преступления мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 80 000 рублей. Ведётся следствие, - подчеркнули в полиции.

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