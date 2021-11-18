Полиция задержала нижегородца, стрелявшего в воздух из раритетного револьвера

Револьвер 1938 года был изъят полицейскими. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Лысковском районе задержали местного жителя, который стрелял в воздух из револьвера. Полицейским мужчина объяснил, что таким образом хотел отпугнуть бродячих собак, но уголовное дело на него все же завели.

Инцидент произошел недавно в поселке Очаиха Лысковского района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию позвонили обеспокоенные соседи и сообщили, что во дворе слышны выстрелы. Прибывшие в срочном порядке оперативники обнаружили по указанному адресу 67-летнего пенсионера, у которого при себе был револьвер.

Сам мужчина пояснил, что стрелял, чтобы отогнать уличных собак, которые прибились к его дому. На допросе пенсионер рассказал, что оружие ему подарили, и разрешения на него он не имеет. Раритетный револьвер 1938 года изъяли, а его владельца задержали.

Теперь владельцу оружия "светит" серьезное наказание. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Изъятый предмет является короткоствольным, нарезным огнестрельным оружием, кустарно переделанным из сигнального револьвера. Оружие пригодно для производства выстрелов, - заключили эксперты МВД.

На мужчину завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия, а также составили административный протокол за стрельбу в черте населенного пункта в неотведенном для этого месте.

Владелец рассказал, что оружие ему подарили, и документов на него не имеется. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Согласно российскому законодательству, за совершение подобного преступления мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 80 000 рублей. Ведётся следствие, - подчеркнули в полиции.