Ехавшая на вызов «Скорая помощь» попала в массовое ДТП на улице Попова. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Массовая авария с участием автомобиля скорой помощи произошла на улице Попова около 10 утра 18 ноября. Всё случилось в районе дома №39 недалеко от Карповской церкви, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По предварительной информации, автомобиль медицинской службы, двигаясь со звуковым и световым спецсигналом, столкнулся с машиной «Тойота», что спровоцировало последующее столкновение иномарки со стоящей «Ладой Ларгус», - рассказали в ведомстве.

К счастью, в аварии никто не пострадал – медицинская помощь не потребовалась. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии "скорая помощь" сейчас работает в напряженном режиме. Так, только за одну прошедшую субботу нижегородские бригады сделали более 2782 выездов. Как рассказали в минздраве, более 65% вызовов приходится на пациентов с симптомами ОРВИ.