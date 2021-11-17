Нижегородцы – в полуфинале всероссийского конкурса «Лига Лекторов»

Анастасия Викторовна Дулина. Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородские лекторы вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лига Лекторов». Это масштабный конкурс общества «Знание», который позволит талантливым спикерам заявить о себе на всю страну. Конкурс призван сформировать сообщество увлеченных ярких лекторов, которые будут проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории и тем самым мотивировать молодежь на получение новых знаний.

Полуфинал проходил с 14 по 16 ноября в онлайн-формате на сайте общества «Знание» https://www.znanierussia.ru/news. 500 полуфиналистов, которых жюри выбрало среди 2,5 тысяч участников, выступали с короткой 15-минутной лекцией по своей теме. Любой желающий мог не только посмотреть ее, но и поставить оценку лектору.

СТРАНА ГОВОРИТ

Участие в конкурсе было открыто для всех, кому есть что рассказать в масштабах всей страны. Таких оказалось немало – больше 2,5 тысяч человек. Среди лекторов есть профессиональные спикеры с опытом выступлений – педагоги, деятели культуры, журналисты, кандидаты наук, а также представители неожиданных для ораторского искусства профессий – профессиональные спортсмены, военные, сотрудники страховых компаний и банков. Примерно половина заявок пришла от лекторов в возрасте от 18 до 35 лет.

Для выбора лучших из лучших предусмотрена многоступенчатая система отбора: сбор заявок, оценка видеолекций, выступление 500 региональных полуфиналистов в онлайн-формате. По итогам полуфинала сто лучших спикеров по приглашению общества «Знание» прочитают лекции в ведущих столичных вузах, среди которых МГУ, МАИ, РГГУ и др. 1 декабря состоится финал и церемония награждения 50 победителей. Известно, что все финалисты конкурса смогут пройти мастер-классы по разработке, производству и продюсированию просветительского контента, а победители получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и будут приглашены к участию в крупнейших просветительских мероприятиях страны.

За главный приз конкурса борются и нижегородские участники, с которыми мы встретились, чтобы узнать, что для них значит лекторская деятельность и как они оценивают свои шансы на победу.

ХОББИ СТАЛО ПРОФЕССИЕЙ

В полуфинале нижегородка Ксения Бурлак сохраняет нордическое спокойствие. Ее лекторский конек – смешать воедино арт-терапию с психологией и выдать на суд жюри и слушателей свой авторский рецепт, как держать эмоции в узде. Ее 15-минутная лекция «Не кипятись: три безопасных способа выпустить пар» посвящена эмоциям и тому, как с ними справляться. Будь у Ксении всевозможные ресурсы для создания идеального лекционного выступления, она бы задействовала для этого единое творческое пространство, где слушатели могли бы на практике использовать разные виды арт-терапии: краски, музыку, маски, песок.

Ксения​ Александровна​ Бурлак. Фото: Юлия Миндалева

У девушки есть диплом юриста, а сейчас она учится на первом курсе магистратуры на педагога-психолога и работает воспитателем в частной школе. Она рассказала, что лекторство переросло из хобби в профессию, поэтому она ни минуты не сомневалась, получив предложение об участии в конкурсе.

– Я подумала, а почему бы и нет? «Лига Лекторов» – интересный проект, меня зацепило его описание. Он, по сути, для всех, начиная со студентов и заканчивая научными деятелями. Независимо от результата, конкурс даст мне ценный опыт, – отмечает конкурсантка.

За плечами Ксении Бурлак множество проведенных лекций и тренингов: в университете она готовила занятия для школьников по правовой тематике, проводила с однокурсниками семинары, а также выступала на международной научной конференции в МГУ.

– Я даю людям инструменты, которые попробовала сама. Я не просто рассказываю материал, который прочитала и преобразовала, а прежде всего занимаюсь работой над собой, пробую и выдаю уже имеющийся результат. Так я могу поделиться личным опытом, – рассказывает Ксения Бурлак.

Кстати, чтобы лекционные знания не улетучились, полуфиналистка подкрепляет их как положительными, так и отрицательными эмоциями. Она также прибегает к необычным методикам, например, использует метафорические ассоциативные карты.

– Это методика, когда несколько людей смотрят на одну картинку, но каждый видит свое. Через образ можно выяснить скрытую проблему и найти ее решение, – уточняет конкурсантка.

Ксения​ Александровна​ Бурлак. Фото: Юлия Миндалева

– Где самый большой страх – там скрывается самый большой ресурс. У меня нет мотивации получить приз, для меня важно принять условия этого нового формата, попробовать адаптироваться под них и сделать какой-то новый продукт. Я стараюсь идти на конкурсы без ожиданий, но при этом делаю все, что от меня зависит, а затем смотрю на результат, – подчеркивает нижегородка.

– Лектор будущего – это я, по крайней мере, я себя так вижу и рассматриваю эту деятельность в перспективе, – рассказывает Ксения Бурлак.

КОНКУРС КАК «ЗОНА РОСТА»

Как собрать коллектив из самых разных деталей как конструктор «Лего», знает преподаватель Приволжского института повышения квалификации ФНС России и кандидат юридических наук Анастасия Дулина. В полуфинале она расскажет, как сплотить людей, создать им комфортную обстановку, чтобы они умели работать вместе.

– Тема интересная и дает практические результаты. Слушатели выходят с лекции и говорят, что будут использовать эту информацию в своей работе, – рассказывает полуфиналистка.

По словам полуфиналистки, благодаря конкурсу она сможет не только посмотреть, как ведут лекции другие, перенять у них какие-то навыки, но и узнать свою «зону роста».

Анастасия Дулина долгое время не видела себя в роли лектора, но в какой-то момент ее жизни все изменилось, и она поняла, что хочет выходить к людям и публично выступать. Теперь девушка накопила большой опыт лекторской деятельности: она часто проводит лекции для сотрудников налоговых служб, а еще занимается со студентами.

– Ссылку на конкурс в социальных сетях мне скинула проректор по учебной работе – как раз в тот период, когда у меня был застой. Я не знала, куда двигаться, а делать что-то хотелось, – рассказывает Анастасия Дулина.

В конкурсе ее привлекли простые и понятные правила, а еще тот факт, что все этапы не растягиваются на полгода и больше. По словам конкурсантки, ей важно не просто выступить и рассказать информацию, но и сделать так, чтобы знания прижились и их легко можно было использовать на практике. Идеальный лектор, по мнению Анастасии, это тот, кто может подстраиваться под любую аудиторию и заинтересовывать разных людей.

Анастасия Викторовна Дулина. Фото: Кирилл Мартынов

– Во время лекций наступает момент, когда люди, которые тебя слушают, начинают отвлекаться, думать о своем. Это лектор должен замечать и вносить паузы, например, рассказать какую-нибудь историю. Такой процесс коммуникации намного эффективнее, – делится мнением полуфиналистка.

– Одержу я победу или нет, я не знаю. Конечно, хочу победить, но даже если не стану первой, то это не страшно. Я умею проигрывать и делать выводы, работать над ошибками. Повезет в следующий раз, – рассказывает Анастасия Дулина.

– Лектор будущего – это в первую очередь человек грамотный, заинтересованный, внимательный, знающий и способный зарядить энергией других людей.

По итогам выступлений в финал выйдут 100 лекторов, которые прочитают лекции в столичных вузах. Имена 50 победителей станут известны на торжественной церемонии награждения 1 декабря в Москве. Возможно, среди них окажутся представители нашего города! Пожелаем им удачи!