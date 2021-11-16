В Нижегородской области обеспечена бесперебойная и безопасная транспортировка нефти

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило работы по подключению реконструированного участка подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Сургут - Полоцк через р. Ветлуга в Юрьинском районе Республики Марий Эл.

Работы по реконструкции резервной нитки подводного перехода МН велись с ноября 2019 года. Общая протяженность реконструируемого участка трубопровода составляет свыше 8 км.

Завершен монтаж дюкера перехода нефтепровода через реку и прилегающих участков подводного перехода общей длиной более 2 км. Укладка дюкера через р. Ветлуга велась методом протаскивания. Комплекс технических мероприятий реализован с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

Проведены работы по сварке в нитку нового участка трубопровода. После выполнения пусконаладочных работ реконструированный участок будет введён в эксплуатацию. В работах были задействованы 146 человек, использовалась 57 единиц спецтехники.

Подключение участка резервной нитки проводилось без изменения технологического графика транспортировки нефти по нефтепроводу.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подключило участок подводного перехода нефтепровода в Республике Марий Эл

Реконструкция участка резервной нитки МН Сургут–Полоцк проводилась в целях обеспечения бесперебойной транспортировки нефти в направлении линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» в Нижегородской области, поддержания безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть–Верхняя Волга».