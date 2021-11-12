«Ушла из жизни, окруженная любящими детьми»: Бабушка супермодели Натальи Водяновой скончалась на 93-м году жизни

Бабушка Натальи Водяновой скончалась в возрасте 92 лет. Фото: @natasupernova

В Нижнем Новгороде скончалась бабушка знаменитой супермодели Натальи Водяновой. Трагедия произошла 11 ноября – на следующий день после того, как Лариса Гавриловна отметила своё 92-летие. Прискорбную новость сообщила Наталья в своем Instagram.

- Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2011 года, у себя дома, в Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками, - написала её внучка.

Накануне Наталья выкладывала трогательное видео, на котором она и ее дети в домашней обстановке поздравляют бабушку с Днем рождения: с тортиком, свечками и сердечными пожеланиями. Обычно Лариса Гавриловна отмечала свой день рождения в Париже, в гостях у внучки, но в этот раз не смогла приехать из-за болезни: женщина стала совсем слаба, поэтому ее внучка и правнуки приехали сами. По словам Натальи, за несколько дней до случившегося мама и дядя дали ей понять, что «сомневаются, что бабуничкадоживет до своего дня рождения». Не медля ни дня, Наталья с детьми вылетела в Нижний Новгород.

- Во вторник мы застали бабуничку очень плохой, она хрипло говорила, с лицом каменного цвета и холодными губами, носом руками…Но увидев нас всех, она воспряла, стала просить воды и ее любимых конфеток, от которых отказывалась уже несколько дней. Буквально за час у неё появился цвет в лице, она шутила и задавала вопросы, - написала супермодель.

До болезни Лариса Гавриловна частенько наведывалась к внучке в Париж. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Перед днем рождения Лариса Гавриловна держалась довольно бодро, и внучка даже вызвала на дом мастера, чтобы сделать ей маникюр. К праздничному столу ее принарядили в юбку и свободный топ и даже сделали легкий макияж. Когда все сидели за столом, Лариса Гавриловна лежала рядом на диване, а правнучка Нева помогала ей принимать поздравления по телефону.

- Разошлись мы в районе 23 часов, уставшие и счастливые со спокойной душой от того, что праздник удался. Бабуничка очень любила большие застолья, собирать вокруг себя семью, говорить и слушать речи, петь и танцевать, - рассказала Наталья.

Лариса Гавриловна во время прогулки в Нижнем Новгороде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако утром бабушке стало плохо: она жаловалась на жжение в желудке , у нее открылась рвота. Около 11:30 родные вызвали скорую помощь, к моменту приезда которой старушке полегчало.

- Она уже ни на что не жаловалась и лежала умиротворенная, - вспоминает внучка.

Близкие вызвали священника, но, как признается Наталья, она почувствовала, что конец уже близок, и по совету своего духовника начала читать Отходную молитву.

- Сначала я читала шепотом, но в какой-то момент увидела, что бабуничка смотрит на меня и старается прислушиваться. Тогда я стала читать громче и затем в полный голос. Рядом со мной стояли дети дядя Слава, мам и все,кто был рядом. Я уже дочитывала Отходную, когда бабуничка перестала дышать. Когда началась молитва, пошел легкий снег, а на последнем вздохе бабунички снег вдруг повалил стеной. Казалось, провожая и оплакивая, -рассказала супермодель.

Наталья души не чаяла в своей любимой бабуничке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все, кто следит за Натальей Водяновой в Instagram, знают, как трепетно она относилась к своей бабушке и как сильно она её любила.

- Конечно, сложно представить и осознать, как мне будет её не хватать, это огромная утрата для всех нас, но, как сказали дети, сложно представить обстоятельства более благополучные для её последних 24 часов на этой Земле. И пусть она ей будет пухом! – завершила свой рассказ Наталья.

"Комсомольская правда - Нижний Новгород" выражает глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Гавриловны.

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