"Делимобиль" перевернулся на крышу возле ТРК "Седьмое небо". ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Легковушка каршеринга "Делимобиль" перевернулась на крышу в результате ДТП в районе ТРК "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде сегодня, 14 ноября. Видеозаписями с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что авто лежит перевёрнутым на отбойниках проезжей части. Возле него лежат обломки, но каких-либо других признаков, указывающих на обстоятельства ДТП, нет. Официальные источники информации по этому не предоставили, поэтому о причинах инцидента остаётся догадываться.

О пострадавших или погибших в том числе ничего не известно.

В комментариях один из жителей Нижнего Новгорода заявил, что видел, как этот автомобиль гнал на приличной скорости. Но подтвердить его слова нечем.

– Там девушка в крови стояла вся, вероятно она была за рулём, – поделился другой мужчина. – Не знаю обстоятельств, возможно, видео кто-то опубликует, но так однозначно не надо говорить, там поворот очень резкий, возможно подрезали или ещё что-то.

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