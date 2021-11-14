"Берег мертвецов", усыпанный человеческими костями, обнаружили в Нижегородской области. ФОТО: Forgotten Russia \ Забытая Россия

В селе Покров-Валы Нижегородской области уже не первый год местные жители и приезжие искатели острых ощущений находят человеческие останки прямо под ногами, пройдясь по берегу Горьковского моря, к которому примыкает село. Участок уже окрестили "берегом мертвецов". Нижегородский исследователь Дмитрий Учаев лично посетил Покров-Валы и рассказал историю этого места на своём ютуб-канале "Забытая Россия".

ФОТО: Forgotten Russia \ Забытая Россия

"Берег мертвецов", как оказалось на самом деле, – старинное церковное кладбище 19 века. Оно относилось к территории Покровской церкви Макарьевского уезда, стоящей когда-то на том же берегу. Её построили в далёком 1805 году. Само село Покров-Валы, как мы узнаём со слов Дмитрия, ранее называлось Покровским. Кладбище было заброшено, поскольку церковь закрыли в 30-е годы прошлого века. Окончательно она исчезла с лица земли в 50-е.

А дальше время делало своё дело: воды Горьковского водохранилища размывали берег и размывают до сих пор, отчего ежегодно наружу проступают всё новые и новые кости усопших. Их останки просто валяются... Вперемешку с мусором, валунами и кирпичами от старой церкви. Летом рядом с ними рыбачат рыбаки и купаются местные.

ФОТО: Forgotten Russia \ Забытая Россия

Дмитрий начал своё повествование от часовни, которая стоит в наше время на месте Покровской церкви. Он указал в сторону Горьковского моря:

– Вот на этом месте ранее стояла церковь, но село этим обрывом не заканчивалось, – сказал Дмитрий Учаев. – Сейчас буду спускаться, осматриваться. Артефакты обнажились в связи с тем, что произошёл подъём Горьковского водохранилища.

Не успел мужчина спуститься, как мы слышим:

– Вот они, первые артефакты – видны невооружённым глазом. Вижу две кости.

Пройдя ещё совсем немного и оглядевшись по сторонам, Дмитрий находит и другие фрагменты человеческого скелета: черепа, бедренные кости, рёбра, челюсти с сохранившимися в них зубами, позвонки. Он обошёл весь берег Горе-моря вдоль территории бывшей церкви, в том числе нашёл и остатки её фундамента. В некоторых местах обрыва видны, как кажется на первый взгляд, птичьи гнёзда. Но если присмотреться – кости торчат и из них. На самом деле, из этих отверстий останки и выпадают.

ФОТО: Forgotten Russia \ Забытая Россия

– Зрелище не для самых слабонервных, – заметил исследователь. – Весь этот ужас на фоне вот такой красоты – Горьковского водохранилища. Год за годом берег осыпается, продолжает оголять новые и новые человеческие останки.

Дмитрий Учаев озвучил мысль, которая наверняка посетила всех при просмотре ролика:

– Не исключаю, что любители острых ощущений берут на память что-то как артефакт.

В комментариях к видео женщина поддержала исследователи и сказала:

– Ужасающая картина, но хорошо, что вы её показали. Возможно, произойдёт их [усопших] перезахоронение.

Но Дмитрий обнадёживать не стал:

– Спасибо, что посмотрели, но такая ситуация не первый год и никому дела нет.

ФОТО: Forgotten Russia \ Забытая Россия

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