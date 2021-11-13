Печёрский мужской монастырь загорелся в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Вознесенский Печёрский мужской монастырь загорелся в Нижнем Новгороде сегодня, 13 ноября, буквально меньше часа назад. Он расположен в Нижегородском районе города, по адресу: улица Приволжская Слобода, дом 108. В ГУ МЧС России по региону поделились подробностями происходящего.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 14:12. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали по адресу вызова. На месте стало известно, что загорелся не сам монастырь, а теплицы на его территории. Площадь горения составила 40 квадратных метров.

ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

– К 14:20 пожар удалось локализовать, в 14:29 объявлена ликвидация открытого горения, – сообщили в МЧС. – Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время ожидается ликвидация последствий пожара.

Пресс-служба ведомства поделилась снимками с места пожара. Судя по ним, теплицы прогорели дотла. В социальных сетях нижегородцы успели поделиться кадрами с противоположного берега Волги, откуда наблюдался столб густого чёрного дыма.

ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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