Город-сказка

Члены Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина побывали на экскурсии в Йошкар-Оле. По возвращении они рассказали о поездке.

Осмотреть достопримечательности столицы Республики Марий Эл мы отправились 30 октября на туристическом автобусе. Шесть часов дороги в предвкушении новых впечатлений пролетели незаметно.

По дороге опытный гид рассказывал интересные факты о городе с более чем четырехвековой историей. Так, в 2010 году Йошкар-Ола лишилась статуса исторического города, ведь почти все старые здания пришли в упадок и разрушились. И тогда правительство решило сделать город-сказку: построить новые, современные достопримечательности. Чаще всего ими становились копии знаменитых шедевров архитектуры. Появлялись и оригинальные решения в необычном для России венецианском и фламандском стилях.

Лучше один раз увидеть

Ровно в полдень мы подъехали к Патриаршей площади, к главной достопримечательности города – комплексу 12 апостолов. На здании располагаются часы, под которыми каждые три часа открываются дверцы и выезжают фигурки апостолов. Возглавляет «процессию» Иисус Христос на осле – эта необыкновенная инсталляция изображает известную евангельскую историю входа Господня в Иерусалим. Восьмиминутное действо сопровождается красивой мелодией.

Еще одни необычные часы с динамичными скульптурами находятся на центральном фасаде Национальной художественной галереи на площади Оболенского-Ноготкова. Мы понаблюдали за передвижением ослика, несущего икону Пресвятой Богородицы.

От Театра кукол до Спасской башни

Большинство достопримечательностей города находятся в шаговой доступности друг от друга. Поэтому мы успели все осмотреть и пофотографироваться.

Пройдя от Театра кукол, мимо Благовещенского собора и одноименной башни, вышли к Театральному мосту. Он привел на знаменитую набережную Брюгге. Берег реки Малая Кокшага застроен необыкновенными зданиями в стиле северной готики. Улица очень похожа на европейскую. Местные называют ее маленькая Венеция.

После прогулки отправились в Национальный музей Республики Марий Эл им. Т.Е. Евсеева. Экскурсия была посвящена традициям и культуре народа мари. В коллекции музея – подлинные бытовые предметы, украшения, национальные костюмы, религиозные культовые предметы.

Йошкин кот…

Завершилась экскурсионная программа посещением скульптурной композиции «Йошкин кот». Мы не упустили возможности потереть нос и лапу котику и нашептать ему на ушко заветное желание.

Уличный концерт

Пройти мимо пианино, которое стояло в одной из арок на площади Оболенского-Ноготкова, мы просто не могли, ведь среди заводской молодежи столько талантов. Поэтому такому функциональному арт-объекту обрадовались, сыграли на нем и спели несколько песен. Получился небольшой импровизированный уличный концерт.

Мы покинули город в отличном настроении и всю дорогу обратно продолжали петь песни. Впечатления от путешествия остались самые приятные…

Материал предоставлен Молодежным советом АПЗ