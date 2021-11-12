За верность профсоюзу

Нагрудный знак ЦК Профавиа Василию Шарову вручил председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин

Начальнику лаборатории вибрационных испытаний цеха №44 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Василию Шарову вручен почетный знак ЦК Профавиа «50 лет в Профсоюзе».

Примечательно, что «возраст профчленства» Василия Михайловича больше полувека. В общественную организацию он вступил еще в училище. В 1967-м пришел на завод «п/я 15», в цех №46 (ныне цех №44), затем, отслужив в армии, вернулся на предприятие.

5 лет трудился в военной приемке, 12 лет – в отделе главного конструктора вместе с Анатолием Петровичем Червяковым. И вот 32 года – в цехе №44 начальником лаборатории вибрационных испытаний.

– Где бы я ни работал, связь с профсоюзом не терял, – говорит Василий Михайлович. – В молодые годы вместе с комсомольцами участвовали во многих заводских мероприятиях. Профсоюз для нас был организацией, которая нас сплачивала, объединяла по интересам. В 90-е годы несколько лет был председателем цехового комитета.

Долгие годы Василий Михайлович трудится в испытательном цехе. Как сам признался, работа для него – удовольствие. Будучи мальчишкой, он любил проводить различные эксперименты, например, делали плоты и проверяли их «на надежность» в пруду.

– Я знаю Василия Михайловича давно, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин. – В 2001 году, когда работал инженером-конструктором в цехе №42, носил ему приборы на испытания. Это очень ответственный человек, профессионал, которого хорошо знают на заводе. Благодарю его за преданность заводской профсоюзной организации. Желаю здоровья, счастья и благополучия!

Цифра: 27 приборостроителей получили такие знаки отличия с 2017 года.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина