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Новости компаний12 ноября 2021 14:10

За верность профсоюзу

Василию Шарову вручен почетный знак ЦК Профавиа «50 лет в Профсоюзе»
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Нагрудный знак ЦК Профавиа Василию Шарову вручил председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин

Нагрудный знак ЦК Профавиа Василию Шарову вручил председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин

Начальнику лаборатории вибрационных испытаний цеха №44 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Василию Шарову вручен почетный знак ЦК Профавиа «50 лет в Профсоюзе».

Примечательно, что «возраст профчленства» Василия Михайловича больше полувека. В общественную организацию он вступил еще в училище. В 1967-м пришел на завод «п/я 15», в цех №46 (ныне цех №44), затем, отслужив в армии, вернулся на предприятие.

5 лет трудился в военной приемке, 12 лет – в отделе главного конструктора вместе с Анатолием Петровичем Червяковым. И вот 32 года – в цехе №44 начальником лаборатории вибрационных испытаний.

– Где бы я ни работал, связь с профсоюзом не терял, – говорит Василий Михайлович. – В молодые годы вместе с комсомольцами участвовали во многих заводских мероприятиях. Профсоюз для нас был организацией, которая нас сплачивала, объединяла по интересам. В 90-е годы несколько лет был председателем цехового комитета.

Долгие годы Василий Михайлович трудится в испытательном цехе. Как сам признался, работа для него – удовольствие. Будучи мальчишкой, он любил проводить различные эксперименты, например, делали плоты и проверяли их «на надежность» в пруду.

– Я знаю Василия Михайловича давно, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин. – В 2001 году, когда работал инженером-конструктором в цехе №42, носил ему приборы на испытания. Это очень ответственный человек, профессионал, которого хорошо знают на заводе. Благодарю его за преданность заводской профсоюзной организации. Желаю здоровья, счастья и благополучия!

Цифра: 27 приборостроителей получили такие знаки отличия с 2017 года.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС