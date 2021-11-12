Новая автоматизированная дизельная электростанция установлена в Кстовском районе Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило замену дизельной электростанции (ДЭС) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Горький» в Кстовском районе Нижегородской области.

Работы проводились с апреля по октябрь текущего года в рамках программы технического перевооружения.

Перевооружение призвано привести систему электроснабжения в соответствие требованиям действующих нормативных документов и типовых проектных решений ПАО «Транснефть» по повышению показателей надежности энергетического оборудования. Ранее действовавшее оборудование эксплуатировалось с 1981 года.

Установлена автоматизированная дизельная электростанция контейнерного типа мощностью 630 кВт, отечественного производства, предназначенная для резервного или аварийного электроснабжения потребителей особой группы электрооборудования НПС, для обеспечения непрерывного технологического процесса транспортирования нефти. Выполнено устройство фундамента и отмостка для установки контейнера ДЭС, произведена замена сливной ёмкости для аварийного сброса топлива, смонтирована новая топливная система, отвечающая современным требованиям безопасности.

После завершения наладки оборудования и обустройства инженерных коммуникаций объект введён в эксплуатацию.

Замена дизельной электростанции позволит повысить безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти.