Космонавты Роскосмоса поздравили Нижний Новгород с 800-летием прямо с международной космической станции Фото: Инстаграм

Российские космонавты поздравили Нижний Новгород с его 800-летием прямо с Международной космической станции! Буквально полчаса назад губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал их видеообращение в своём Instagram.

– Дорогие нижегородцы! Вас приветствуют российские члены экипажа 66-й экспедиции на Международной космической станции – космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Поздравляем вас с 800-летием Нижнего Новгорода! – обратились они к жителям города-юбиляра, пока вокруг в невесомости кружил символ праздника – оленёнок НиНо. – В вашем регионе потрясающая природа, с великими реками, ландшафтами и великолепными закатами. Классическое искусство и современный стрит-арт. Энергия мегаполиса и уют регионального города. Именно в нижегородском крае появился самый узнаваемый символ России – хохломская роспись.

Антон Шкаплеров передал микрофон Петру Дуброву и тот продолжил поздравительную речь:

– Ваш город всегда был опорой страны. В семнадцатом веке нижегородское ополчение спасло Россию от интервентов. В девятнадцатом веке Нижний был ключевым торговым центром страны. Сегодня Нижний динамично развивается. Желаем, чтобы 800-летие стало для города началом новых позитивных изменений! Ещё раз с праздником, Нижний Новгород!

В подписи к публикации губернатор Глеб Никитин выразил свои впечатления:

– Дорогие друзья! Какая красота! Это тоже на все времена!

И трудно с главой региона не согласиться. С юбилеем, Нижний Новгород!

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