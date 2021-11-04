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Конкурсы и тесты4 ноября 2021 8:42

Тест «КП»: Что вы знаете о Нижнем Новгороде?

В честь Дня народного единства «Комсомолка» подготовила викторину, посвященную истории Нижнего Новгорода
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижний Новгород - город с 800-летней историей.

Нижний Новгород - город с 800-летней историей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижний Новгород – красивый старинный город на Волге, который за свою 800-летнюю историю неоднократно играл важнейшую роль в судьбе страны. В 17 веке здесь было создано народное ополчение, которое освободило русскую землю от иностранных захватчиков, спустя еще пару столетий Нижний Новгород стал крупным экономическим центром страны, а во время Великой Отечественной войны город Горький с его промышленным потенциалом внес огромный вклад в победу над фашизмом. Нижегородская земля подарила миру известных писателей, ученых, изобретателей, видных деятелей культуры и искусства. И специально ко Дню народного единства «Комсомолка» подготовила викторину, посвященную Нижнему Новгороду. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете этот город и его историю.

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