От кота Боба до гигантского Максима Горького: Уникальные куклы помогли найти любовь и создать собственный театр двум нижегородцам

Супруги Маврины в время спектакля "Пандора". Фото: Алексей Игонин, взято со страницы театра "Мабу" в соцсетях.

Пару недель назад все нижегородские интернет-паблики облетели фотографии и видео гигантской куклы писателя Максима Горького, который разгуливает по Большой Покровской, привлекая внимание горожан и туристов. Огромной фигурой ростом под четыре метра управляют двое – мужчина и женщина. Как выяснилось, актеров зовут Сергей и Евгения Маврины, и куклу эту мужчина изготовил своими руками. Сейчас у супругов свой театр кукол в Нижнем Новгороде, но так было не всегда. Успеху, как это часто бывает, предшествовали всевозможные испытания, разочарования и лишения, а также история большой и искренней любви. Супруги рассказали «Комсомолке», как начинался их путь, и как солнце из старой фанеры привело к созданию собственного кукольного театра.

От кота Боба до четырехметрового Максима Горького

Сейчас в театре Мавриных «Мабу» примерно 25 кукол разной сложности – от папье-маше и марионеток до сложных кукол на запястье. Все начиналось с кота по имени Боб, который теперь стал визитной карточкой театра и главным любимцем публики.

Кот Боб. Фото: Предоставлено героем публикации

Он был создан в 2014 году по системе именитого кукольника Владимира Захарова. Именно с этим котом Маврин выступал когда-то на Большой Покровской.

- В Томске есть самый любимый мой театр «2+Ку», который создал Владимир Захаров. Два года назад он погиб во время пожара в мастерской при театре. Именно он придумал эту систему на запястье, которую я сейчас использую. Ее в театре больше нет, она делается конкретным человеком под конкретную руку, - пояснил Сергей.

Куклы, которых делал Захаров, и которые по его примеру начал делать Маврин – поистине уникальны. Подобных точно нет в Нижнем Новгороде и, возможно, даже во всем мире.

— Это полностью ручная работа без станков. Каждый глаз, палец, каждая деталь доводится до совершенства без применения современных технологий. Сама система крепления кукол на запястье, конечно, применяется, но эта философия о том, что куклу надо «выстрадать», практически утрачена, - говорит Сергей.

Сейчас он создает куклу точно по размерам и чертежам Захарова. Кот хоть и создан по той же системе, но имеет свои собственные параметры.

Деревянные куклы требуют особого внимания. На каждую из них кукольник тратит не менее трех недель. Его мастерская находится прямо в театре. Появляясь на свет, куклы сразу попадают в ту атмосферу, в которой будут «жить». В качестве материалов в основном используются береза, липа и бук.

На сегодняшний день последней завершенной работой является та самая четырехметровая кукла Максима Горького, которая наделала немало шума в Нижнем Новгороде. О том, что сподвигло создать исполинских размеров куклу, рассказала Евгения, супруга Сергея.

- Год назад я перечитала «Детство», и у меня возникла идея — сделать реконструкцию этого произведения: променад зрителей с куклами-великанами от Речного вокзала до домика Каширина, где прошло детство Максима Горького, - уточнила она.

Необычный спектакль хотели назвать «Еще не Горький», но с финансированием не получилось, и в итоге на свет появилась лишь кукла Горького – она была изготовлена к театральному фестивалю, который традиционно проходит в Нижнем Новгороде.

4-метровая кукла Максима Горького. Фото взято со страницы Евгении Мавриной.

Однако супруги не теряют надежды собрать этот спектакль. Планов у кукольников столько, что не хватает рук. Это и новый спектакль для самых маленьких, и новые куклы в разных техниках и даже, возможно, открытие собственной лавки.

С чего все началось

Окончив школу в небольшом псковском городке Остров, Сергей выучился на электрика, сменил несколько работ. Спустя некоторое время он решил идти в армию, но в военкомате неожиданно для себя получил отказ.

- Огорченный, я вышел в раздумьях, что делать дальше. И тут встретил знакомого, который учился в театральном училище в Пскове – туда он позвал и меня. И я поступил. Тем же летом с удовольствием и большим энтузиазмом отработал на рынке грузчиком, потому что знал, что зарабатываю на будущую учебу, - вспоминает Сергей.

Однако прямо перед началом учебного года он попал в ДТП и оказался на больничной койке. Со временем друзья куда-то растворились, отношения с теперь уже бывшей девушкой тоже сошли на нет. Едва оправившись после аварии, Сергей отправился в Псков, где его уже ждали в училище при местном театре кукол. Там он и встретил свою будущую супругу, которая работала актрисой в этом театре. В Псков Евгения приехала из Нижнего Новгорода.

-Артистов мы знали в лицо, нонам запрещено было общаться, потому что режиссер боялся, что мы узнаем всю кухню театра, разочаруемся раньше времени и уйдем. Но когда наступила весна, Евгения Александровна сказала: «Что-то скучно мне стало! Давай познакомимся, пройдемся и поговорим». А для меня актеры — это были святые люди, небожители, - добавил он.

В этот период в их театр как раз приехал ставить спектакль народный артист России режиссер и актер-кукольник Станислав Железкин, и ей в этом спектакле досталась главная роль.

- В тот день была репетиция. После нее мы были уставшие. Я знала, что Сережа живет недалеко от меня, поэтому предложила вместе идти домой. В итоге мы пошли не на остановку, а по всему городу гулять, и ходили так до четырех часов утра. Эти гуляния у нас были практически каждый день, потом он в мой гримерный столик стал подкладывать конфеты, - улыбается Евгения.

Сергей и Евгения Маврины. Фото взято со страницы Евгении Мавриной.

За тобой хоть на край света

Молодые люди прожили вместе несколько месяцев. Девушка решила, что надо что-то менять и вернулась в Нижний Новгород, чтобы стать мультипликатором. На этом их отношения могли закончиться, но Сергей не хотел с этим мириться.

- Он ходил собирать чернику, чтобы сдать ее, заработать денег на проезд и приехать ко мне. Заработал, купил билеты. В итоге он приехал на вокзал, а его поезд ушел вчера! От любви весь такой восторженный он даже не посмотрел в билеты. Единственные деньги, которые у него остались, он потратил на новый билет, - добавила она.

После этого поступка Евгения поняла, что останется в Пскове и продолжит карьеру. Вскоре молодые люди поженились и переехали в Рязань, где также работали в местном театре кукол. В браке у них родились двое детей. Старшая дочь уже с пеленок полюбила театр и даже принимала участие в некоторых постановках, но у родителей были другие планы...

Ради мечты отказались от главных ролей

В рязанском театре жизнь у супругов Мавриных складывалась как нельзя лучше - главные роли, гонорары и премии.

Сергей и Евгения Маврины в Рязанском театре кукол. Фото: https://vk.com/rzn_puppet

Казалось бы, вот оно - стабильность, почва под ногами, никаких проблем. Но Сергей чувствовал, что его место не здесь: не хватало самореализации. Уже тогда он подумывал о своем собственном театре, где он будет играть по своим правилам. Решение уйти возникло не спонтанно и уже было принято, надо было только его озвучить. Сейчас актер с радостью вспоминает свой последний день в рязанском театре:

- Была последняя сессия, после которой я получил диплом и вернулся окрыленный. Мне казалось, что я талантливый творческий человек, и сейчас такое наворочу! Перед сезоном был сбор труппы, во время которого я и объявил всем, что мы уезжаем. Загрузили старенький «Форд» и с этим огромным багажом вещей и амбиций поехали в Нижний Новгород.

От мамы Сергей, конечно, услышал по телефону много «ласковых», ведь одним поступком он лишил себя всего, что у них было, и ехал куда-то в неизвестность. По его словам, родственники очень переживали за него.

Денег хватало только на хлеб и масло

Приволжская столица встретила не очень гостеприимно. Здесь Мавриных никто не знал. Съемное жилье оказалось дорогим, поэтому супруги уехали за 60 километров от города и обустроились в деревне Конево в Балахнинском районе. Скромная изба не была газифицирована, отапливалась обычной дровяной печкой и плохо подходила для проживания зимой, да еще и с детьми. Движимые идеей создания собственного театра, муж и жена договорились заниматься только театральной деятельностью, пусть это и не принесет денег сразу.

- Состояние было такое, что, когда я утром просыпался, даже вставать не хотелось. Я думал: «Нет, я не хочу попадать в эту реальность!». Доходило до того, что у машины отваливались колеса. Бывало и так, что хватало денег только на батон и масло, - вспоминает Сергей.

В этом доме актеры прожили около года, пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

-Была масленица. Мы нашли какую-то старую фанерку в шкафу, вырезали из нее солнце и выступили с масленичным спектаклем в «Кинофактуре». И это была наша первая отправная точка. Потом мы уже начали вести переговоры с «Маяковкой» на Рождественской, 10. В мае того же 2018 года мы впервые сыграли там, - рассказывают супруги.

Непрерывная деятельность дала свои плоды, и Мавриным вскоре удалось переехать в Нижний Новгород. И именно в тот момент Сергей решил отказаться от идеи создать собственный театр и стать автомехаником. Но всё изменил внезапный поступок его жены.

Как появился театр

- Летом я отправилась на «Тавриду», подготовилась там и защитила проект на открытие театра в Сормовском районе. Мне дали 200 тысяч рублей. Этот грант дал нам возможность заявить о себе и что-то купить. Я приехала с «Тавриды» с сертификатом, а у Сережи как раз случился нервный срыв, и он сказал: «Все, ухожу работать автомехаником! Завязываем с театром», - рассказала Евгения.

Ничего не говоря, девушка пошла в районную администрацию и попросила помещение под театр. Так у них появилось помещение на улице Федосеенко, 87, в котором раньше располагалось кафе. Сергей при этом оставался в неведении и продолжал искать работу автомеханика.

- Он все еще эмоционально переживал, что денег нет, перспектив нет, и надо что-то решать. Тогда я ему рассказала, что нам дали помещение, и мы поехали туда. Как он сюда зашел - перестал хотеть быть автомехаником и тут же начал отдирать обои. Мы еще долго сидели на полу и мечтали, что же здесь будет, - вспоминает актриса.

Усилиями супругов старое кафе начало преображаться. Они покрасили стены, закупили ковролин, выставили стулья, установили декорации. Здесь еще витал запах жареной еды, но уже начали проходить первые спектакли. Актерами были сами Евгения и Сергей. Затем был получен еще один грант, и еще один. Снова ремонт. И вот, с арсеналом в 8-9 спектаклей и новыми куклами, театр вновь закрыт из-за коронавирусных ограничений. Однако супруги не опускают руки и продолжают заниматься любимым делом: мастерят реквизит для театра, придумывают новые сценарии, проводят лекции и, конечно, с нетерпением ждут встречи с маленькими зрителями.

-Мы бы хотели, чтобы наш театр был собственной маленькой сказочной вселенной, куда можно просто прийти попить травяного чая, как это было у Захарова. Мы всегда рады детским голосам и топающим ножкам в коридоре. Наши спектакли называют наивными, потому что мы хоть и в образе, но остаемся собой. «Добрые сказки старого кота» — это ведь о том, как я мечтал о собственном театре, сидя у печи. Наши новогодние спектакли уникальны тем, что в них нет злодеев и похищения Деда Мороза. Они пронизаны философией, потому что мы через все это прошли. Чудо вокруг, только верьте в него! – уверен Сергей.

Надеемся, что в скором времени эпидемиологическая ситуация в Нижнем Новгороде улучшится, и маленькие нижегородцы смогут по достоинству оценить все то, что приготовили для них в этом необычном театре.