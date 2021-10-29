«Был недоволен коронавирусными ограничениями»: 12 лет «строгача» получил нижегородец за пост в соцсетях с угрозами теракта

Сотрудники УФСБ совместно с региональным ГУ МВД пресекли незаконную деятельность подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 лет колонии строгого режима получил житель Нижегородской области за угрозы совершения теракта, размещенные в соцсетях. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, действия происходили весной прошлого года. Мужчина был очень недоволен, что во избежание распространения коронавируса на территории региона ввели ряд ограничений. Например, перемещаться по городу необходимо было в маске или респираторе, а позже и вовсе были введены QR-коды. 3 апреля того же года он разместил в соцсети сообщение с угрозами террористического характера. Запись была размещена публично, ее увидели другие пользователи.

Сотрудники УФСБ совместно с региональным ГУ МВД пресекли незаконную деятельность подозреваемого.

- В ходе следственных действий по месту жительства осужденного было обнаружено и изъято взрывчатое вещество метательного действия. Кроме того доказано, что осужденный ранее высказывал угрозы и оскорбления в адрес представителей власти, - рассказали в пресс-службе.

Подозреваемого обвинили в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Содействие террористической деятельности», «Угроза применения насилия в адрес представителя власти», «Оскорбление представителя власти» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». По решению второго Западного окружного военного суда он был признан виновным в этих преступлениях. В настоящее время приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Псковской области получил условный срок за экстремистские посты в соцсетях.