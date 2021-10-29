Продукция нижегородского предприятия вошла в «100 лучших товаров России».

Нефтяная промышленность по праву считается одной из ключевых отраслей российской экономики. Достаточно сказать, что почти треть всех бюджетных поступлений приходится именно на доходы от нефтегазовой отрасли. Не удивительно, что именно здесь активно применяются самые передовые научные разработки и высокотехнологичные процессы.

Одним из таких примеров является Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть – Верхняя Волга», созданный в октябре 2015 года. Он занимается выпуском оборудования для нефтегазовой отрасли, позволяющего контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов. Прежде всего, речь идет о шкафах линейной телемеханики и системы автоматики. Эта продукция уже отмечена дипломами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Эксперты отметили высокое качество и надежность продукции производства Центра промышленной автоматизации.

- Жюри конкурса отметило надежность и передовые технологии, используемые при выпуске шкафов линейной телемеханики, - пояснили эксперты. – Эти устройства предназначены для диагностики и управления оборудованием линейной части магистрального нефтепровода.

Однако Центр промышленной автоматизации широко известен не только благодаря качественной продукции, но и высокому уровню импортозамещения. По отдельным видам продукции доля отечественных комплектующих составляет около 90%. Благодаря этому удается увеличивать объемы производства и расширять перечень выпускаемой продукции. Это выводит ПАО «Транснефть» в лидеры импортозамещения.

- За время своей работы Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть – Верхняя Волга» произвел свыше 6,4 тысяч единиц продукции на сумму свыше 6,8 миллиардов рублей, - сообщили на предприятии. – В частности, заказчики получили больше двух тысяч шкафов линейной телемеханики, около 900 шкафов систем автоматизации, свыше 170 комплектов систем обработки информации систем контроля количества и качества нефтепродуктов, а также более 3000 тысяч единиц других номенклатурных изделий Достаточно сказать, что номенклатура выпускаемой центром продукции выросла с 3 до 23 наименований.

В организации продолжают работать над улучшением качества. Значительную роль в этом сыграло открытие испытательного полигона для проверки работы автоматики.

Высокое качество и надежность производимого оборудования отмечают не только в России, но и за рубежом. Продукция Центра промышленной автоматизации сертифицирована в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. В организации продолжают работать над улучшением качества. Значительную роль в этом сыграло открытие испытательного полигона для проверки работы автоматики.

- Он представляет собой программно-технический комплекс для проверки работы программного обеспечения и моделирования технологических процессов любой сложности. В нем применяется современное программное обеспечение, разработанное самими специалистами центра, - рассказывают на предприятии. – Именно здесь проводятся испытания системы автоматики, контролирующей транспортировку нефти и нефтепродуктов на объектах системы ПАО «Транснефть».

В первые же месяцы работы на полигоне провели испытания двух систем автоматики компаундирования нефти нефтеперекачивающей станции «Филино» и автоматизированной системы налива нефтеналивного пункта «Брянск» производства ЦПА. В дальнейшем здесь планируется ежегодно тестировать свыше 100 систем.

В дальнейшем здесь планируется ежегодно тестировать свыше 100 систем.

- Раньше системы испытывались отдельно: каждый шкаф, каждый участок, - вспоминает генеральный директор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрий Левин. – Сегодня этот полигон позволяет нам испытывать до четырех полных систем, это до четырех станций одномоментно. И в реальном режиме времени мы видим, какие могут быть ошибки. И также параллельно мы обучаем специалистов из наших дочерних подразделений работе с этим оборудованием.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За девять месяцев 2021 года Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть – Верхняя Волга» произвел свыше 580 единиц продукции на сумму свыше 943,8 миллионов рублей. Было выпущено:

- 146 шкафов линейной телемеханики

- 364 шкафа систем автоматизации

- 9 комплектов систем обработки информации систем контроля количества, качества нефти и нефтепродуктов

- более 60 единиц других номенклатурных изделий