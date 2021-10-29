Спасение котят и пропадающая пенсия: Пять незабываемых историй от Народного участкового Нижегородской области

Победителем регионального этапа конкурса "Народный участковый-2021" стал Антон Куликов. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В нижегородском Главке подвели итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2021». Его победителем стал участковый микрорайона «Усиловский» Антон Куликов, набравший свыше трех тысяч голосов. В правоохранительных органах он служит с 2014 года. И за это время уже трижды становился победителем «Народный участковый» в Нижегородской области. «Комсомолка» рассказывает о самых необычных историях из службы победителя конкурса.

Бабушка и пропадающая пенсия

В конце 2016 года в участок впервые позвонила пожилая женщина. Жила она одна, но родственники изредка навещали ее. Правда, когда пришла беда, первым делом она обратилась не к ним, а к участковому.

- Сынок, у меня побывали жулики и украли все пенсионные накопления, - плакала в трубку пенсионерка. – А там знаешь, сколько у меня было? Сто тысяч! Как же я теперь жить-то буду?

Участковый тут же отправился на место происшествия: выслушал и успокоил бабушку, пообещал непременно раскрыть преступление. И слово сдержал – преступление он раскрыл, не уходя из квартиры. Оказалось, что пенсионерка попросту переложила накопления в другое место и забыла об этом. Так что никаких жуликов в квартире не было. Самое интересное, что в тот год эта же пенсионерка обращалась с подобными заявлениями трижды. И каждый раз участковый возвращал бабушке ее накопления, потерянные в собственной квартире – ни один пенсионный руль не пострадал.

«Перевоспитываемый»

В том же 2017 году под административный надзор участковому передали молодого нижегородца. Он только недавно освободился из тюрьмы, где успел отсидеть за кражу и наркотики. По регламенту, участковый должен был раз в месяц его проверять и проводить с ним беседы. Но на этот раз что-то пошло не так.

- Вы уж помогите моему сыну, - плакала старушка-мать, приходя к участковому. – Ему бы работ найти да за ум взяться. Хороший ведь парень-то!

В результате, вместо ежемесячных бесед, участковый стал с ним встречаться каждую неделю: проверял его поведение в общественных местах, следил за отношениями в семье. Оказалось, что раньше у этого нижегородца была семья: и жена, и маленький ребенок. Однако уставшая от его супруга предпочла развестись и забрать ребенка. Пришлось участковому налаживать не только его общественную жизнь, но и семейную.

- И, знаете, он взялся за ум! Вскоре я устроил его на работу грузчиком-экспедитором – он до сих пор там работает, - вспоминает Антон. – А потом к нему вернулась жена, сейчас у них появился еще один ребенок – живут душа в душу.

Антон Куликов со своей мамой. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Дела кошачьи

Впрочем, спасать иногда приходится не только людей, но и братьев наших меньших. Один из таких случаев произошел с Антоном Куликовым всего несколько месяцев назад. Да не где-нибудь, а прямо в родном участке. Придя утром на работу, он услышал непонятный шум – кто-то отчаянно пищал.

- Это у нас котята появились! – со смехом успокоил его коллега. – Кошка пробралась через окно в участок, родила котят и скрылась с места преступления. Вон они в коробке сидят!

Действительно, неподалеку возились два очаровательных комочка – совсем крохотные, беспомощные и слепые. Оторвать от них взгляд было невозможно! Однако, оказалось, что история только начиналась. Один котенок был абсолютно здоров, а вот второму без помощи ветеринаров было не обойтись – малыш с трудом держался на лапках, у него была нарушена координация движения.

- Пришлось везти его к врачам, - вспоминает участковый. – К счастью, малыша удалось выходить. Потом одного из них забрал наш полицейский, а второго – забрала местная жительница по объявлению.

Убийство на улице Овражной

К сожалению, не обходится и без серьезных криминальных историй. В 2019 году участковому поступил сигнал – на улице Овражной произошло убийство. Не дожидаясь подкрепления, Антон Куликов бросился туда.

- Как оказалось, там местные жители распивали спиртные напитки, - рассказывает участковый. – В ходе посиделок один из мужчин приревновал свою девушку к приятелю. Завязалась ссора.

А дальше произошло страшное – во время драки один из мужчин схватился за нож и убил своего соперника. Перепуганные свидетели происшествия тут же разбежались из квартиры. Сразу после убийства с места происшествия скрылся и преступник.

- Я хорошо знаю свой участок, поэтому долго выслеживать его не пришлось, - вспоминает участковый. Я прикинул, где он мог скрываться, и задержал его. Сейчас он отбывает наказание в колонии.

Участковый регулярно проводит беседы с местными жителями. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Пенсионные беседы

Однако участковый – это не только расследования и задержания, это еще и воспитательные беседы. Причем проводить их приходится не только с нарушителями, но и с потенциальными жертвами преступлений. В частности, о новых видах мошенничества участковый регулярно предупреждает пенсионеров.

- В начале октября вместе с Общественным советом мы проводили встречи с пенсионерами по профилактике мошеннических действий, - рассказывает Антон Куликов. – Акция проводилась в преддверие Дня пожилого человека, поэтому мы вручали всем пожилым нижегородцам сладкие подарки.