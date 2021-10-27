«Скрутили как опасного преступника»: Полицейские жестко задержали 26-летнего нижегородца за отказ надеть маску в метро

Нарушителя повалили лицом на скамейку и заковали в наручники. Фото: тг-канал "Нижний №1"

В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности с беспрецедентными мерами против распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу губернатора, нижегородцы в общественных местах должны носить маску, а нарушителей ждут внушительные штрафы. Правда, как выяснилось, дело не всегда обходится штрафами. Накануне нижегородца, который отказался надевать маску в метро, полицейские скрутили как опасного преступника. Они заломали ему руки за спину, положили лицом в лавку и заковали в наручники.

Видео задержания появилось во всех нижегородских интернет-пабликах. Все происходящее сняла девушка, ставшая очевидицей инцидента.

- Вот человек отказался надевать маску, - будничным тоном комментирует женский голос за кадром. - Сопротивления не оказывал совершенно. Скрутили. Ой! Лицом в лавочку, и пожалуйста. Полнейший беспредел!

Картину дополняла сотрудница метрополитена, которая стояла рядом и, обращаясь к парню, кричала на всю платфрму: «Ты не подчиняешься губернатору! Тебя давно уже надо было скрутить!». Слова разносились гулким эхом по всей станции.

Инцидент произошел 26 октября на станции метро «Парк культуры». 26-летний житель Дзержинска, приехавший по делам в Нижний Новгород, решил воспользловаться подземкой, но маску, как положено, не надел.

- Сотрудница метрополитена сделала ему замечание, указав, что он нарушает установленные санитарно-эпидемиологические нормы, и попросила надеть маску. Однако гражданин проигнорировал обращение уполномоченного лица и продолжил движение на платформу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Дальше за нарушителя взялись два сотрудника патрульно-постовой службы, которые оказались на платформе.

- На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения и предъявления документов для установления личности гражданин не реагировал. Также отказался проследовать с правоохранителями в комнату полиции на станции метрополитена для оформления административного материала, - пояснили в МВД.

В результате к бунтарю пришлось применить силу и наручники. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Видеоролик вызвал большой общественный резонанс в сети. Большинство интернет-пользователей пребывают в легком шоке от увиденного.

- Скрутили как опасного преступника! Зачем уж так-то? - недоумевают они.

Другие, напротив, хвалят полицейских: мол, парень сам виноват.

- Нужно было надеть маску, и все. Теперь будет знать! - пишут они.

Напомним, указом губернатора в Нижегородской области на две недели закрыты многие магазины, кафе, рестораны, кинотеатры и другие заведения. По городу ходят патрули, которые проверяют соблюдение нижегородцами масочного режима. Нарушителей ждет крупный штраф - от 10 до 30 тысяч рублей для физически лиц.