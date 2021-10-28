Трамваи в Новинках и троллейбусы на автономном ходе: Что ждет электротранспорт в Нижнем Новгороде. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде полным ходом идет работа по изучению ситуации с электротранспортом. По ее итогам должен появиться полноценный проект по его модернизации. О некоторых возможных изменениях на прошедшем заседании городской Думы Нижнего Новгорода рассказал руководитель МП «Нижегородэлектротранса» Андрей Шекунов.

Износ троллейбусов 92%

По данным предприятия, сейчас в парке «Нижегородэлектротранса» насчитывается 280 трамваев и 220 троллейбусов.

- На данный момент степень износа трамваев составляет 83,4%, по троллейбусам цифра еще больше – 92,9%, - рассказывает Андрей Шекунов. – У 65 трамваев и 156 троллейбусов срок эксплуатации полностью истек. Что позволяет нам держаться на плаву? Московские трамваи и троллейбусы. В 2019 году получили из Москвы 11 трамваев, в 2020-м году - 10 трамваев и 30 троллейбусов, в 2021-м году - 40 единиц троллейбусов. Сейчас мы очень рассчитываем получить еще 35 единиц трамвайных вагонов. Также в этом году в Нижний Новгород поступит 11 ретро-трамваев, которые будут ходить по маршруту № 2.

Модернизация системы

В этом году АО «Петербургские дороги» занимается предпроектной разработкой по модернизации наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде. Он предусматривает постепенное обновление существующей транспортной инфраструктуры в течение 10 лет.

- Речь идет о модернизации трамвайных путей, контактной сети, тяговых подстанций, трамвайных и троллейбусных депо, - отметил Андрей Шекунов. - Также этот проект предполагает строительство новых веток. Реализация данных мероприятий и приобретение нового подвижного состава позволит решить сразу несколько задач: повышение качества обслуживания, повышение рентабельности и снижение энергозатрат.

Новые трамвайные ветки

Строительство новых трамвайных веток уже давно обсуждается в Нижнем Новгороде. Первые из них уже названы.

- Мы хотим продлить три ветки – Щербинки (первый этап) и Новинки (второй этап), в ЖК «Бурнаковский» и третья линия – в седьмой микрорайон в Сормове.

Также при модернизации наземного электротранспорта большое внимание планируется закупить новые троллейбусы с автономным ходом.

- Это позволяет быстро реформировать маршрутную сеть, - поясняет Андрей Шекунов. - Мы планируем приобрести 28 таких транспортных средств Они закроют 9 и 17 маршрут, что позволит нам осуществить заезды в ЖК «Цветы» и «Новая Кузнечиха». Это нам дает прирост порядка одного миллиона пассажиров в год. В дальнейшем это коснется еще шести маршрутов: продлить маршруты № 13 и 31 до автовокзала в Щербинках, по улице Карла Маркса и Бетанкура на Мещерское озеро, по проспекту Ленина от станции метро Заречная до станции метро Пролетарская, улица Дьяконова – переезд и улица Патриотов, Ореховская, Мостотряд с заходом в ЖК «Торпедо».

По данным «Нижегородэлектротранса», договор на предпроектные работы по модернизации уже подписан. Если этот проект будет реализован, объем пассажиропотока по трамваям вырастет с 32 миллионов до 45,8 , а по троллейбусам - с 19 до 38 миллионов пассажиров в год.