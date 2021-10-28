Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 октября 2021 года: еще у 783 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: REUTERS

По данным на 01:00 28 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 188 013 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 783 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 169 021 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 584 человек.

К сожалению, за последние сутки сорок человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 565 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 28 октября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (15 919) и г. Бор (9 326), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (347) и Спасском районах (394). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 958), за прошедшие сутки там выявили 69 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 789 новых случаев), Санкт-Петербург (2 913 новых случаев) и Московская область (2 670 новых случаев).

По данным на утро 27 октября, всего привито 1 194 448 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 084 018 человек.

Напомним, что новый пункт вакцинации от коронавируса откроется в Московском районе Нижнего Новгорода 1 ноября. Он откроется на базе ГКБ №28 разместится в кабинете врача общей практики по адресу: Павла Орлова, 10. Он будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

Нижегородцы могут записаться на прививку через портал пациента и по номеру 234-00-28 (доб. 601).