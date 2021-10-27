Новый пункт вакцинации от коронавируса откроется в Нижнем Новгороде 1 ноября

Новый пункт вакцинации от коронавируса откроется в Московском районе Нижнего Новгорода 1 ноября. Об этом сообщается городская больница №28 в своем Instagram.

Новый вакцинальный пункт на базе ГКБ №28 разместится в кабинете врача общей практики по адресу: Павла Орлова, 10. Он будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

Нижегородцы могут записаться на прививку через портал пациента и по номеру 234-00-28 (доб. 601).

Пункт вакцинации на Чаадаева, 7 также продолжит свою работу. Он открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.

- Спасибо, что боретесь вместе с нами! Мы победим, - написала администрация больницы.

Напомним, что 26 октября в Нижегородской области установлен абсолютный суточный рекорд по числу вакцинированных от коронавируса.

Так, за прошедшие сутки прививку от COVID-19 сделали 27 970 нижегородцев, из них 16 688 получили первый компонент вакцины, а 11 282 - второй.

Давид Мелик-Гусейнов заявил о возможности пятой волны коронавируса после Нового года в случае, если 80% жителей региона не пройдут вакцинацию в ближайшие 2-3 недели.

По его словам, «разрушительный эффект» от пятой волны будет еще сильнее. Если в ближайшее время ситуация с вакцинацией от коронавируса не изменится, то возможности выйти из четвертой волны не будет.