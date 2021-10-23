BMW врезался в отбойник в Балахнинском районе 23 октября Фото: группа Вконтакте Истомино online

Серьезная авария произошла накануне в Балахнинском районе – там иномарка врезалась в отбойник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в пятницу, 22 октября, в 09:20 на въезде в деревню Истомино со стороны Могилиц.

- Водитель автомобиля "БМВ", не справился с управлением и совершил наезд на препятствия, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – В результате ДТП пассажиру "БМВ" понадобилась медицинская помощь.

BMW врезался в отбойник в Балахнинском районе 23 октября Фото: группа Вконтакте Истомино online

Пострадавшему оказали необходимую помощь на месте.

В настоящее время подробности и причины аварии выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.