«Навел оружие на девушку и начал стрелять»: В Нижнем Новгороде посетитель кафе открыл стрельбу из-за плохого обслуживания

Мужчина задержан полицией. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Богородске задержали посетителя кафе, который устроил стрельбу из-за того, что ему не понравилось обслуживание. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Злостное хулиганство произошло в минувшие выходные. Субботним вечером, 16 октября, богородчанин решил «культурно» отдохнуть и направился в кафе на улице Ленина. Однако что-то пошло не так и уже скоро 40-летний мужчина уверенно направлял оружие на 17-летнюю девушку, сотрудницу заведения.

Пока явно нетрезвый клиент пытался разобраться с оружием, перепуганная девушка успела убежать, а мужчина, в свою очередь, лишь осмотрелся и вернулся за свой столик. Немного погодя, мужчина вышел на улицу и не меньше двух раз выстрелил в никуда, а затем скрылся с места преступления.

Просто так случившееся сотрудница кафе и её руководство не оставили, поэтому скоро полиция занялась розыском буйного мужчины. Четыре дня спустя, 20 октября, местонахождение нарушителя спокойствия было установлено, а он сам задержан следователями.

В настоящее время на мужчину возбуждено уголовное дело по статье: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия».

Расследование этого дела продолжается.

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