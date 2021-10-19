Нижегородский Центр международной торговли эвакуировали 19 октября Фото: группа Вконтакте "Нижний Новгород. Без цензуры"

Утром во вторник, 19 октября, в Нижнем Новгороде эвакуировали Нижегородский Центр международной торговли. В общей сложности, из здания были выведены около ста человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Так, эвакуация произошла в Нижнем Новгороде по адресу: улица Ковалихинская, 8.

- Причиной эвакуации стала сработка пожарной сигнализации, - пояснили в ведомстве. – Сообщение поступило в 10:56. Пожарно-спасательные подразделения работаютна месте, они производят осмотр помещений.

До прибытия пожарных находящиеся в здании люди эвакуировались самостоятельно. По информации, пострадавших и погибших нет.

Видеозаписью эвакуации поделились очевидцы в группе "Нижний Новгород. Без цензуры".

Напомним, что массовая эвакуация школ в Нижнем Новгороде произошла 2 сентября 2021. Причиной стали поступившие сообщения о взрывчатке. В общей сложности, в городе было эвакуировано более 20 школ.

– Сообщения о минировании поступили на электронную почту, – рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. – Все сообщения касались образовательных учреждений. Детей вывели из школ, после чего сотрудники служб экстренного реагирования проверили все здания. В ходе проверки ничего не обнаружено.