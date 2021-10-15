Шесть человек пострадали из-за химических выбросов на предприятии Дзержинска 14 октября

Шесть человек пострадали из-за химических выбросов на предприятии Дзержинска 15 октября. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Шесть сотрудников дзержинского предприятия пострадали в результате химических выбросов 14 октября. ЧП произошло на территории ООО «ХимАвто» в Восточной промзоне Дзержинска.

- За медицинской помощью с симптомами головокружения и слабости обратились шесть человек, один был госпитализирован и на данный момент уже отпущен домой, - рассказали «Комсомолке» в администрации Дзержинска.

Днем 14 октября сотрудники «ХимАвто» почувствовали сильный запах химических веществ. Изначально было предположение, что это произошел выброс дифенильной смеси на расположенном по соседству НПК «Астат», однако в ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что каких-либо нарушений технологического процесса на этом предприятии не было.

- Дифенильная смесь, утечка которой якобы произошла, не используется в производственном процессе предприятия, - пояснили в дзержинской администрации.

На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники Роспотребнадзора и экологи – они провели отбор проб воздуха.

- Специалисты осмотрели территорию предприятия «Астат», на месте выезда Дзержинской экологической лабораторией был произведен забор проб воздуха. На предприятии НПК «Астат» работают около 50 человек, жалоб на здоровье от сотрудников НПК не поступало, - пояснили в мэрии города химиков.

В ООО «ХимАвто», которое занимается производством тосола и розливом автомобильного масла, работает около 100 человек. Все они были отпущены домой, а деятельность предприятия приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего.