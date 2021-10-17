Трое детей погибли на пожаре в Нижегородской области 17 сентября

В причинах пожара сейчас разбираются следователи совместно с криминалистами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Леденящая душу трагедия разыгралась вечером 17 октября в рабочем посёлке Вознесенское Нижегородской области. На улице Сенной пламя охватило частный жилой дом, в котором находилось трое малышей и их мать. Такую информацию предоставили в региональном ГУ МЧС России.
Пожарные незамедлительно выехали на место вызова и принялись тушить пожар. Из огня удалось вытащить 37-летнюю женщину, которая умоляла помочь её детям, оставшимся внутри дома. Несмотря на усилия пожарных, спасти малышей не удалось.
- Предварительно, одному ребёнку было 1,5 года, а двум другим 4 и 6 лет, - заявили в СУ СК по Нижегородской области.
Мать детей госпитализировали в больницу, тем временем пожар локализовали, а затем и вовсе потушили. Площадь, пройденная огнем, составила 120 квадратных метров. От МЧС на месте происшествий работали 9 спасателей и 5 единиц техники.
К настоящему времени известно, что к месту пожара направляется психолог, местный прокурор и сотрудники Управления надзорной деятельности, испытательный пожарной лаборатории.
В причинах пожара сейчас разбираются следователи совместно с криминалистами, они проводят детальный осмотр сгоревшего дома и допрашивают свидетелей.
По факту гибели детей уже возбуждено уголовное дело. Прокуратурой организована проверка.
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