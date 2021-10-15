Погода в Нижнем Новгороде в выходные 16-17 октября 2021: облачно и дождливо Фото: "КП" Архив

Приятная осенняя погода радовала нижегородцев на протяжении этой рабочей недели - за окном было ясно, никаких осадков и неприятного промозглого ветра. Однако, теперь комфортная погода сменится в выходные затяжными дождями. Рассказываем, какой будет погода в выходные 16-17 октября.

Так, согласно данным сервиса «Gismeteo», дождь зарядит уже в пятницу, 15 октября. Днем будет пасмурно, а температура воздуха составит +6 градусов.

В субботу, 16 октября, из-за туч выглянет солнце, однако синоптики прогнозируют небольшой дождь ночью. Днем столбики термометров покажут +11, ночью - +4. При этом будет дуть комфортный слабый юго-западный ветер.

В воскресенье, 17 октября, столбики термометров покажут около +10 градусов, а небо плотно затянет облаками. Днем ожидается небольшой дождь, а погода будет достаточно прохладной, а температура к вечеру упадет до +8 градусов. Направление ветра останется прежним, однако, он усилится до 5 — 6 м/с.

Отметим, что влажность воздуха в эти дни составит от 58 до 97%, при этом наиболее высоких значений она будет достигать по ночам.

Начало следующей рабочей недели также обещает стать пасмурным и дождливым. Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник, 18 и 19 октября, в Нижнем Новгороде ожидаются дожди, а столбики термометров опустятся +6 градусов. Всю следующую неделю пасмурно без прояснений, но уже в четверг ненадолго выглянет солнце. Такая погода может сохраниться и до конца недели.