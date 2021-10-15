Пьяным взялся за керосиновую лампу: Житель Бора загорелся сам и сжег соседа-инвалида. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Пожар в общежитии на Бору, вспыхнувший 12 октября, закончился настоящей трагедией – там заживо сгорел 65-летний мужчина-инвалид. По предварительным данным, причиной пожара стала керосиновая лампа.

- По версии следствия, 12 октября в одной из комнат общежития на улице Герцена в поселке Парижской Коммуны на Бору вспыхнул пожар, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Как оказалось, пожар произошел из-за неосторожных обращений с керосиновой лампой нетрезвого мужчины. Загоревшись, мужчина выбежал в коридор, где соседи помогли сбить пламя с его ног. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь.

Пожар в общежитии на Бору, вспыхнувший 12 октября, закончился настоящей трагедией. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Однако счастливого финала в этой истории не получилось – как оказалось, живший на втором этаже общежития 65-летний мужчина-инвалид не смог выбраться из огня. По предварительным данным, он скончался от отравления угарным газом.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали следователи. – Предполагаемый виновник пожара сейчас находится в больнице с ожогами 5% тела. Расследование этого уголовного дела продолжается.