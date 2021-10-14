«Писал непристойности и присылал порнографические картинки»: Нижегородский пенсионер развращал 13-летнюю школьницу в интернете

Нижегородский пенсионер развращал 13-летнюю школьницу в интернете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде задержали 61-летнего мужчину, который подозревается в развращении юной школьницы в интернете. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Юле Кабановой (имя изменено – прим.) только исполнилось 13 лет и, как многие подростки, она была зарегистрирована в соцсети ВКонтакте. Общалась с друзьями, слушала любимую музыку, состояла в пабликах. В какой-то момент ей стали приходить сообщения от некоей Вики Ясной.

- Сначала шла обычная переписка, но потом «Вика» стала писать девочке непристойные вещи и присылать порнографические картинки. Видимо, хотела спровоцировать ее на ответные действия. Когда родители девочки обо всем узнали, они обратились в полицию, - рассказал источник.

Как выяснилось, за личиной Вики скрывался 61-летний житель Нижегородского района Нижнего Новгорода. Полицейские быстро вычислили адрес и нагрянули к нему домой. Провели обыск и изъяли компьютер, с которого пенсионер вел переписку с девочкой. Сейчас мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Полицейским предстоит изучить его компьютер, чтобы выяснить, единственная ли школьница пострадала от такого нездорового общения. Кстати, в советское время этот гражданин был судим за кражу государственного имущества.