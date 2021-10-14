Креативная площадка для блогеров появилась в Нижнем Новгороде.

В последние годы рунет переживает настоящий бум блогерства. Стоит зайти в Instagram, как на тебя буквально обрушиваются потоки информации из многочисленных блогов. Нас учат, как правильно воспитывать детей, как сделать красивый макияж к празднику, как накачать ягодицы, как похудеть, куда съездить на выходные, как научиться печь торты или просто рассказывают о своей жизни. Не секрет, что успешные блогеры зарабатывают на рекламе баснословные деньги. Но для этого должна быть широкая аудитория, а значит, «цепляющий» контент. Чтобы завоевать интерес аудитории, современный блогер должен отдавать своему делу много сил и времени, чтобы выдавать качественный продукт, который понравится подписчикам. Стоит ли говорить, насколько высока конкуренция в этом деле…

В Нижнем Новгороде появилась креативная площадка для блогеров, которая сможет вывести их творчество на новый уровень. Московская продюсерская компания Insight People успешно запустила новый проект. Команда продюсерского лейбла считает, что талантливым людям нужно дать возможность развить свое творчество, показав свой креатив максимально широкому кругу людей.

Нижегородским блогерам стала доступна студия с профессиональным оборудованием и уникальные мастер-классы

«Мы хотим создать крупнейшую блогерскую площадку на территории РФ, обеспечив нашим резидентам самые лучшие условия для развития творчества во всех регионах страны. В каждом из них мы собираемся открыть студию, где блогеры смогут творить с профессиональным оборудованием, коллаборируя со своими коллегами», - рассказала генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

Подобные площадки появятся по всей стране, и резиденты лейбла смогут использовать их, находясь в любом городе России. Им будет доступна студия, уникальные мастер-классы, предназначенные для улучшения навыков, связанных с блоггингом. Кроме того, Insight People будет оказывать своим резидентам всестороннюю поддержку: компания готова помочь в создании крупных проектов, а также подобрать надежных рекламодателей.

Презентация проекта в Нижнем Новгороде состоялась 29 сентября. Представители компании Insight People рассказали нижегородским блогерам о целях проекта и плюсах сотрудничества.

Креативная команда Insight People готова поддержать не только опытных блогеров, но и помочь «включиться» в блоггинг новичкам: научить их, как раскрутить свою идею, как заинтересовать ею подписчиков и выйти на федеральную и даже мировую аудиторию. При сотрудничестве с проектом инфлюенсеры получают возможность общения с успешными блогерами, ставшими профи в своем деле. Топовые эксперты всегда готовы поделиться с начинающими коллегами инструментами для раскрутки личных блогов.

Презентация проекта в Нижнем Новгороде состоялась 29 сентября.

Итак, что же еще получают блогеры при сотрудничестве с командой Insight People, кроме бесценного опыта и знаний? Это доступ к продюсерскому центру полного цикла, где можно снимать фото-, видеоконтент и записывать звук, а также полное юридическое и бухгалтерское сопровождение, а значит, снижение операционных рисков и затрат. Кроме того, Insight People может помочь организовать рекламу в СМИ или открыть интересный проект на ТВ, договориться об интеграции в рекламные контракты известных брендов.

«С Insight People ты можешь попасть в Comedy, на радио, ТВ, получить известность, снять свое шоу с топовыми блогерами. Insight People берет на себя все, что связано в привлечением рекламодателей. Мы закрываем все юридические вопросы», - говорится на сайте компании.

Все это, несомненно, поможет блогеру выйти на новый профессиональный уровень.

«Наши резиденты не только растут как профессионалы, но и в короткие сроки могут умножить свою аудиторию», - уверяют в компании Insight People.

Площадки для блогеров также появятся в Казани, Уфе, Мурманске, Туле, Твери, Омске, Краснодаре, Рязани, Ростове-на-Дону и других российских городах.