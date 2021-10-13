«Черные пятна по всем листьям»: Ученый раскрыл причину странного явления в нижегородских парках

Особенно много пятнистых кленов замечено на Щелоковском хуторе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Несмотря на то, что в сентябре нижегородцы остались без традиционного бабьего лета, октябрь подарил жителям региона настоящую золотую осень. Яркими красками зажглись деревья в лесах, парках и скверах. Однако этой осенью нижегородцы с тревогой стали замечать, что на многих кленах резные листочки покрыты странными черными пятнами округлой формы. Особенно много таких «леопардовых» деревьев было замечено на Щелоковском хуторе.

Грибок поражает только платановидные клены. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Чтобы выяснить, что это за странные пятна на листьях, «Комсомолка» обратилась к кандидату биологических наук, доценту кафедры ботаники и зоологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского Владимиру Воротникову.

Однако ученый поспешил успокоить нас: ничего из ряда вон выходящего в этих пятнах нет.

- Это плодовые тела гриба Rhytizma (Ритисма), в общем-то, довольно распространенное явление. Он обычно встречается на платановидном клене, американский не трогает. В какие-то годы его бывает совсем мало, а в какие-то –больше. Конечно, он наносит деревьям вред, поскольку уменьшается поверхность, участвующую в фотосинтезе, и деревья слабеют, но не настолько, чтобы погибнуть, - заверил Владимир Воротников.

Опасности для человека они не несут. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Владимир Воротников не исключает, что причиной буйного расцвета Ритисмы в этом году стало жаркое засушливое лето: деревьям не хватало влаги, из-за чего они ослабли и стали более подвержены различным заболеваниям.

По словам ученого, данное заболевание не представляет опасности для человека.