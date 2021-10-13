«Позвала на стендап»: Красавица Соня выманила у приятеля по сайту знакомств 6 тысяч рублей на билеты юмористического шоу

Красавица Соня выманила у приятеля по сайту знакомств 6 тысяч рублей на билеты юмористического шоу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Романтическая история с красавицей с сайта знакомств в Нижнем Новгороде начиналась весьма неплохо, но закончилась обычным мошенничеством. К счастью, погорел пылкий возлюбленный не на много – на 6 тысяч рублей.

- Этой осенью я зарегистрировался на сайте знакомств, - вспоминает в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов Максим Шапошников (имя героя изменено – прим. Ред.). – Там мне приглянулась одна симпатичная девушка по имени Соня. Она на меня тоже обратила внимание: завязалась переписка, немного поболтали.

Вскоре девушка предложила нижегородцу сходить на юмористическое шоу. Билеты, как и принято мужчине, Максим взял на себя.

- Она пригласила меня на стендап, - признался нижегородец. – А потом прислала в ватсапе ссылку для покупки билетов. Я и перешел. Кто же знал, что это мошенники!

В итоге со счета пылкого возлюбленного списали 6 тысяч рублей. Для молодого человека, работающего курьером, это весьма ощутимая сумма.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас расследование этого дела продолжается. Мы проверили ссылку по картотеке совпадений – аналогичных случаев не выявлено.