Женщина погибла при пожаре в квартире Арзамаса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 14 октября 2021 года, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в г. Арзамасе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области

Так, происшествие произошло в четверг, 14 октября, в Нижегородской области г. Арзамас по адресу Комсомольский бульвар, д.2.

Сигнал тревоги поступил в 07:22. На место сразу прибыли пожарно – спасательные подразделения . На момент прибытия сотрудников уже было задымление в подъезде дома, а из окна одной из квартир шел дым.

- Для разведки обстановки было создано 2 звена газодымозащитной службы, на тушение подан "Ствол Б", - уточнили в ведомстве.

Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в результате пожара погиб один человек – 94-летняя женщина. Спасатели также эвакуировали 30 человек из жилого дома, в том числе 3 ребенка. От огня пострадала квартира, в которой произошло возгорание, и находящееся в ней имущество.

В 07:39 объявлена ликвидация открытого горения, а уже в 07:40 - ликвидация последствий пожара. Общая площадь пожара составила 6 кв. метров.

В настоящее время все обстоятельства причины пожара устанавливаются.