«Было ощущение, что они выздоравливают»: Екатерина Одинцова рассказала подробности о заражении сына коронавирусом

«Было ощущение, что они выздоравливают»: Екатерина Одинцова рассказала подробности о болезни сына. Фото: Евгения ГУСЕВА

Известная телеведущая Екатерина Одинцова с самого начала пандемии коронавируса была весьма осторожной: соблюдала самоизоляцию, не появлялась без масок в общественных местах и старательно придерживалась социальной дистанции. И все же вирус не обошел и ее семью: сначала коронавирусом тяжело переболела сама телеведущая, а теперь ковид подхватили и ее сын с невесткой. Накануне Антона Немцова вместе с супругой госпитализировали.

- Мы попали в госпиталь с ковидом. Не ожидали, что у нас дойдет до этого, - признался накануне сам 25-летний Антон. - Легли в больницу, чтобы тщательно контролировать течение болезни и не допускать развития осложнений.

Сегодня сама Екатерина Одинцова рассказала о состоянии здоровья сына и раскрыла подробности его заражения.

- Прилетев на Мальдивы, узнала, что сына Антона и невестку Аню госпитализировали в госпиталь Лапино с ковидом, - рассказала Екатерина на своей странице в Инстаграм. - Хотя ещё накануне было ощущение, что они выздоравливают. Этот новый вирус - такая неприятная и опасная штука, что просто непонятно, как с ним себя вести: с одной стороны, ехать в стационар при нормальной сатурации и с температурой 36,5-37,5 кажется необязательным. Но ковид опасен осложнениями, есть риск тромбов, так что лучше перестраховаться.

По словам, телеведущей она сама довольно тяжело переболела коронавирусом. Поэтому сразу, как появилась возможность, сделала прививку. В дальнейшем она намерена ревакцинироваться.

- Это - мой личный выбор, никому не навязываю, - призналась Екатерина Одинцова. – Обязательно слушайте врачей. Мне мой врач говорил, что если я после ковида месяц-два не отлежусь в режиме тюленя, то получу осложнения на сердце. Я не послушалась, поскакала на стройку и, в итоге, потом еле выкарабкалась. Так что не играйте в русскую рулетку, берегите себя и будьте здоровы!