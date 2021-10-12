Обязательная вакцинация в Нижегородской области: кому необходима и когда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день в Нижегородской области вводятся все новые и новые коронавирусные ограничения. Совсем недавно мы писали о вводе мультипассов для посещения массовых мероприятий и развлекательных организаций. И вот теперь был расширен перечень профессий, которые должны пройти через обязательную вакцинацию от коронавируса.

- Обязательная вакцинация от коронавируса вводится для работников промышленных предприятий Нижегородской области, - говорится в постановлении главного санитарного врача Нижегородской области о проведении профилактических прививок. – Вакцинацию указанных сотрудников следует организовать до 9 ноября 2021 года.

Также обязательная вакцинация в Нижегородской области становится необходима для студентов, желающих проходить практику за пределами учебного заведения. Согласно документу на сайте нижегородского Роспотребнадзора, новые правила требуют охвата привитых сотрудников не менее 80%, учитывая ранее вакцинированных и переболевших коронавирусом за последние 6 месяцев.

Напомним, ранее в список профессий, для которых вводится обязательная вакцинация в Нижегородской области, был несколько короче. Прививку должны были сделать:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, - многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятии, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятии (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятии для несовершеннолетних в зданиях, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; государственным гражданским служащим, муниципальным служащим Нижегородской области; лицам, замещающим государственные и муниципальные должности Нижегородской области;

- правоохранительных органов