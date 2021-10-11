Десять вопросов о четвертой волне коронавируса в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородский Минздрав на днях запустил новый необычный формат общения с жителями области - теперь нижегородцы могут задать свои вопросы о коронавирусе и действующих в регионе ограничениях прямо на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика –Гусейнова. Буквально за считанные часы туда поступило больше сотни вопросов. «Комсомолка» собрала самые острые из них, на которые ответил министр и его коллеги.

- Вопросов по вакцинации, лечению, прогнозам - очень много. Какие-то вопросы типичны. А какие-то носят индивидуальный характер, - отметил Давид-Мелик-Гусейнов. - Считаю важным находить ответы для себя и принимать единственно правильное решение. Я снова предлагаю написать ваш вопрос под этим постом. Не обещаю, что отвечу в эту же секунду (все же работу никто не отменял), но постараюсь все вопросы прокомментировать.

1. Какой прогноз по продлению осенних каникул для школьников?

- Нет такого прогноза пока.

2. Через какое время нужно время делать ревакцинацию? Это снова будет два компонента или лайт?

- Сроки ревакцинации - через шесть месяцев после первичной вакцинации. Можете выбрать как 2-компонентную вакцину, так и Спутник Лайт.

3. Почему районная поликлиника не выдает препараты для лечения больным Ковид?

- Препараты положены при определенных симптомах. Врач решает, что назначить. Новую партию лекарств сейчас докупаем за средства федерального бюджета.

4. Читал статью, что ВОЗ не рекомендует делать ревакцинацию, что нет статистики, доказывающей её эффективность. Что по этому поводу думает наш Минздрав?

- У ВОЗа акцент немного другой. Они считают, что важно на популяционном уровне охватить как можно больше людей первой вакцинацией, чтоб не отвлекать ресурсы системы здравоохранения на тех, кто уже имеет хоть какой-то титр защитных антител. Но ревакцинация важна. И наши лечебные организации готовы принять всех, как на первую вакцинацию, так и на ревакцинацию.

5. Почему в области ковид-больным приходится самим с температурой ходить на приём и на взятие теста? Сидеть в общей очереди по три часа.

- Сложный вопрос. Но важный. Нигде в мире врач не ходит по домам. Особенно в пандемию. Мы же оставили эту функцию в поликлиниках. Но ресурс у поликлиники ограничен. Они стараются посетить всех. Но приоритеты в сторону наиболее тяжелых в плане прогноза пациентов. Надо беречь ресурс медиков. Во многих поликлиниках визиты на дом заканчиваются в полночь каждый день. И все работают на износ.

6. Почему при вакцинации мы подписываем бумаги, что все риски берём на себя? Если не всегда это добровольно, а от безысходности?

- Таковы правила медицины. Все, что происходит во время лечения или профилактики - это риски с обеих сторон.

7. Почему сертификат о вакцинации действует дольше, чем сертификат переболевшего?

- Такова сейчас эпидситуация. Мы, к сожалению, не успели достичь коллективного иммунитета.

8. Насколько рационально сейчас делать вакцину впервые, если уже пришла четвертая волна? Не ослабляет ли иммунитет на 45 дней вакцинация?

- Вакцинацию делать необходимо. Сейчас особенно. Это даст реальный шанс избежать тяжёлого течения ковида и снизит нагрузку на стационары. Чтобы не «подцепить» банальную ОРВИ или COVID-19, ограничьте контакты, соблюдайте масочный режим, и социальную дистанцию. Особенно в лифтах, подъездах, магазинах, аптеках.

9. Как вы прокомментируете рост заболевания в странах с 98% вакцинированного населения?

- Сезонный рост заболеваемости COVID-19 отмечается и в этих странах, но летальность там очень низкая, единичные случаи.

10. Стоит ли прививаться беременным, если до беременности не вакцинировалась?

- Согласно рекомендациям Минздрава прививаться от COVID-19 рекомендовано беременным женщинам из группы риска с 22 недели беременности. Для беременных разрешён к применению только Спутник V.