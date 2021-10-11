ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с ЦСКА. ФОТО: ФК "Нижний Новгород"

В минувшие выходные все нижегородцы с замиранием сердца следили за напряженным матчем между футбольным клубом «Нижний Новгород» и московским ЦСКА. На этот раз обе команды вышли на поле без самых сильных игроков, являющихся частью своих сборных. Вместо них в матче принимали участие игроки молодежных составов. Однако от этого напряжение на поле было не меньше.

- Весь первый тайм преимущество было на стороне москвичей, но в конечном итоге счет так и не был открыт, - сообщается на сайте ФК «Нижний Новгород». – Игрокам не хватило точности, чтобы довести опасные ситуации до гола. Однако уже во второй половине матча все изменилось – Чалов поразил ворота нижегородцев из пределов штрафной после передачи Набабкина. На это нижегородцы ответили опасным «стандартом». Но пробить ворота не смогли.

Удача улыбнулась нашим футболистам только на 76-ой минуте матча. Именно в это время нижегородцы смогли отыграться, проведя стремительную контратаку. Ткачук сделал передачу на Шарипова, тот слева переадресовал мяч в центр – на Косарева. И тот в падении все-таки протолкнул мяч в ворота.

- Нам было очень важно получить игровую практику во время паузы на матчи сборных, - отметил главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков. - Особенно тем ребятам, кто меньше выходил на поле в чемпионате. Играли с сильным соперником, и матч проходил по сценарию ЦСКА. На этом матче мы проделали много беговой работы и показали в итоге неплохой результат. А ребята еще раз убедились, насколько трудно играть с соперником такого уровня, получив хорошую нагрузку.

Следующий матч ожидает нижегородских футболистов через неделю, 17 октября. В этот день им предстоит встретиться с самарскими «Крыльями Советов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые правила посещения домашних матчей местной хоккейной команды «Торпедо» вводятся в Нижнем Новгороде. Как указано на официальной странице клуба в соцсетях, на один матч допускается не более 500 зрителей. Причем они должны иметь QR-код с госуслуг, мультипасс, либо сертификат о прививке или иммунизации (подтверждает наличие антител у переболевших).