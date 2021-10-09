91-летняя пенсионерка погибла в результате пожара в Кстовском районе 8 октября
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
91-летняя пенсионерка скончалась в результате пожара в собственной квартире в посёлке Ждановском Кстовского района Нижегородской области вчера, 8 октября. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 17:17 8 октября. Стало известно, что горит квартира на первом этаже многоквартирного дома на улице Школьной, 32 в посёлке Ждановском. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту.
Ликвидировать пожар на площади 25 "квадратов" удалось к 17:55.
– Всего эвакуировано 18 человек, в их числе шестеро детей. Спасены девять человек, в том числе три ребёнка, – поделились в МЧС. – В 17:46 в карете скорой медицинской помощи скончалась хозяйка данной квартиры – женщина 1930 года рождения.
В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава и шесть единиц техники от МЧС России. О причинах пожара официальные источники не сообщают.
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