91-летняя пенсионерка погибла в результате пожара в Кстовском районе 8 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

91-летняя пенсионерка скончалась в результате пожара в собственной квартире в посёлке Ждановском Кстовского района Нижегородской области вчера, 8 октября. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 17:17 8 октября. Стало известно, что горит квартира на первом этаже многоквартирного дома на улице Школьной, 32 в посёлке Ждановском. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту.

Ликвидировать пожар на площади 25 "квадратов" удалось к 17:55.

– Всего эвакуировано 18 человек, в их числе шестеро детей. Спасены девять человек, в том числе три ребёнка, – поделились в МЧС. – В 17:46 в карете скорой медицинской помощи скончалась хозяйка данной квартиры – женщина 1930 года рождения.

В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава и шесть единиц техники от МЧС России. О причинах пожара официальные источники не сообщают.

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