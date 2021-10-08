Доказали свое мастерство

5 октября в конференц-зале Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина состоялось награждение победителей и призеров заводского конкурса профессионального мастерства «Золотые руки – 2021». Награды вручали генеральный директор Андрей Капустин, директор по производству Алексей Телегин и директор по персоналу Владимир Смирнов.

Все победители и призеры конкурса получили медали и почетные грамоты.

Самым молодым участником конкурса стал Сергей Тюрин из цеха №65. Он занял третье место по профессии слесарь-инструментальщик.

Удивил членов жюри еще один молодой рабочий – слесарь МСР цеха №57 Евгений Зайцев, принятый на предприятие в августе 2021 года. Уже через месяц работы смог занять на конкурсе профмастерства 2 место.

Также благодарственными письмами награждены студенты Арзамасского приборостроительного колледжа и Арзамасского коммерческо-технического техникума, участвующие в «Золотых руках».

Цифры:12000, 8500 и 6000 рублей получат призеры конкурса, занявшие 1, 2, 3 места. Ежемесячно в течение года им будет выплачиваться стипендия им.П.И. Пландина – 5000, 4000 и 3500 рублей соответственно.

Слово победителям и призерам

Евгений Зайцев, слесарь МСР цеха №57:

– Участвую в конкурсе впервые, поэтому второе место для меня хороший результат. Было сложно побороть волнение, времени на подготовку к теории было мало. На следующий год снова буду участвовать, чтобы занять первое место.

Роман Микунов, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53:

– На моей практике это уже четвертые «Золотые руки», последние два конкурса занимал призовые места. Сказывается опыт, чувствую себя более уверенно. Цель – идти дальше, чтобы завоевать золотую медаль. Будем работать над этим.

Геннадий Миронов, шлифовщик цеха №50:

– Хочу сказать спасибо моему наставнику Курбатову Геннадию Михайловичу за то, что всему меня научил. В моей победе есть частичка его труда.

Валентина Вязова, монтажник РЭАиП цеха №41:

– У меня есть уже серебро данного конкурса, поэтому золото дополнит копилку моих наград.