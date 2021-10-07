«Современный учитель должен быть мобильным»: победительница конкурса «Комсомолки» Анастасия Голдобина рассказала о своей профессии

Анастасия Голдобина - самый классный учитель-2021. Фото: Предоставлено героем публикации

Нижегородская учительница младших классов Анастасия Голдобина стала победительницей конкурса «Самый классный учитель-2021», который проводился ко Дню учителя. За Анастасию проголосовали более 52 тысяч человек, что позволило ей занять 1 место с большим отрывом. Анастасия рассказала «Комсомолке», как стала преподавателем и что, по ее мнению, важно в этой профессии.

- Я хорошо училась в школе, - начала свой рассказ Анастасия, - отлично запомнила программу по младшим классам, поэтому мне не составило труда сделать выбор. Другие профессии я даже не рассматривала. В 9 классе мы проходили профориентацию, и меня ставили в помощь учителям младших классов, я вела уроки у малышей. Мне понравилось преподавать.

Анастасия рассказала, что все это время жила и училась в Украине - окончила школу и поступила в Бердянский педагогический университет. Работать получилось недолго, началась война.

Война и переезд

- В Украине местом моей работы была школа №13 в Донецке. Когда началась война, я, как и многие другие преподаватели, уехала оттуда вместе с семьей – мужем и дочкой. Мы не уезжали в никуда, у меня в Москве живет бабушка, и сами все родом из Москвы, просто в советские годы мои родители-военные уехали работать в Украину и так там и закрепились, - добавила Анастасия.

После переезда ей еще предстояло год отучиться удаленно, сделать российские паспорта и другие документы. Сейчас у семьи есть и квартира, и машина. Анастасия не отказалась от мечты стать учителем, ей удалось устроиться в нижегородскую школу и проработать там два года. Сейчас она преподаватель 2Е класса в школе №134.

Будни в нижегородской школе №134 Фото: Предоставлено героем публикации

Работа в нижегородской школе

- Дети в основном хорошо относятся к учебе. К знаниям стремятся, всегда спрашивают, если что-то непонятно. От них идет мощная отдача. Проблемы возникают только тогда, когда детьми не интересуются родители, не хотят даже портфель перед школой проверить, - заметила учительница.

По ее словам, современный школьный учитель должен быть мобильным и многозадачным.

- . Фраза «Это не мои обязанности» здесь не прокатит. Потерял ребенок «сменку» – надо идти с ним и искать. Ему не скажешь, что это не твоя работа. Есть люди, которые жалуются, что все надоело на работе, а мне наоборот нравится этот бешеный ритм в школе. Между уроками нужно побежать отправить заявку на конкурс или еще что-то. Мы с детьми участвуем в различных конкурсах. Например, участвовали во всероссийском конкурсе от Росгвардии ко Дню Победы. Дети пели песню «О той весне». Ну знаете, кино идет, воюет взвод – такие слова там были.

Учительница ведет активный образ жизни. Фото: Предоставлено героем публикации

Сама Анастасия придерживается активного образа жизни, является мастером спорта и обладательницей черного пояса по каратэ. В занятия спортом она старается вовлекать и дочь.

Анастасия с дочерью Нинель. Фото: Предоставлено героем публикации

- Дочка учится отлично, но о красном дипломе мы не думали. Она хочет стать врачом, как моя бабушка из Москвы, которая по профессии врач-хирург. Вообще, у нас в семье почти все военные или врачи.

О конкурсе «Самый классный учитель»

Если с детьми Анастасия постоянно принимает участие в различных активностях, то самостоятельно она зарегистрировалась на конкурс впервые, по совету коллег. Преподаватель рассказала, как решилась на этот шаг.

- Мне директор школы Анастасия Алексеевна Погосян скинула ссылку и попросила принять участие. Кроме меня из нашей школы еще участвовала Любовь Дранкина. За меня голосовали родители учеников, мой супруг у себя на работе организовал голосовую площадку. Естественно, Донбасс меня поддерживал, ведь я там тоже в школе работала. Даже бабушка в Москве призывала знакомых поддержать меня, - поделилась Анастасия.

По ее словам, некоторые друзья и знакомые даже ставили будильники или напоминания, чтобы не забыть оставить свой голос. Дочь Анастасии опубликовала ссылку на голосование в своем «Тик-Токе», а муж активно агитировал своих коллег.

Дистанционное образование – хорошо или плохо?

5 сентября был день учителя, но из-за ограничений Анастасии и ее коллегам не удалось его отметить. На вопрос о дистанционном образовании Анастасия ответила, что предпочитает обучать своих подопечных очно.

- Я бы очень не хотела переходить на дистанционное обучение. Иногда дети не все схватывают на уроке и подходят ко мне позже, переспрашивают. А если это будет происходить через экран, то ситуация только усугубится. Родители все работают, ни у кого нет времени подключаться и контролировать присутствие ребенка на занятии, - заметила она.

По мнению Анастасии, некоторым усидчивым и старательным старшеклассникам этот формат может и подойти, но точно не младшеклассникам, которые могут уйти на кухню и забыть про урок.

В заключение она подчеркнула, что любой хороший преподаватель должен обладать такими качествами, как доброта и сострадание. Но главное- любить детей.