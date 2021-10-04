Создатель «Вайбера» рассказал о детстве в Нижнем Новгороде и как случайно продал свой мессенджер

Игорь Магазинник отвечает на вопросы нижегородцев. Фото: Мария СОРОКИНА

Создатель Viber Игорь Магазинник принял участие в первом мероприятии лектория «Неймарк», которое состоялось в нижегородском КЦ «Рекорд». В формате видеконференции он ответил на вопросы нижегородских студентов по теме «С чего начинается путь к 1 миллиарду долларов», а также поделился своим опытом в сфере IT.

Сейчас Игорь Магазинник уже продолжительное время живет и работает в Израиле, но родился и провел свое детство он в Нижнем Новгороде. В своей приветственной речи он подтвердил этот факт и ответил на приглашение посетить Нижний Новгород.

- Я жил в Канавинском районе Нижнего Новгорода. На Московском шоссе, если точнее. Учился в 121 школе. С удовольствием бы ее посетил, спасибо! – сказал он.

Как появился «Вайбер»

Из зала последовало множество вопросов. Большинство из них касалось одного из его детищ – приложения Viber. Для начала Игорь Магазинник рассказал об истории возникновения приложения. По его словам, красивые легенды об этом имеют место быть, но правда куда шире – это стало решением одной из личных проблем каждого участника команды.

- Очень сильно сыграло то, что мы были недовольны существующими вариантами международной связи. Ими неудобно пользоваться, а нам это приходилось делать достаточно часто. Мы пробовали разные варианты, но все это было неудобно и сложно. Мы сами понимали, что это то, чем мы сразу стали бы пользоваться. А еще мы думали, что найдется еще несколько человек, которые, как и мы, начнут этим пользоваться. В результате, этих человек оказалось достаточно много, - заметил он.

Нижегородка Анна спросила о конкурентных преимуществах «Вайбера» перед другими мессенджерами. Игорь Магазинник ответил, что есть много факторов, которые делают компанию успешной, но на примере «Вайбера» на тот момент не было существенной конкуренции в том вопросе, который команда пыталась решить.

- Когда выходил Viber уже относительно недолго существовал WhatsApp. В нем была функция посылать бесплатные сообщения. И все! Существовал Skype, Telegram еще не было. Огромные конкуренты появились потом. В случае использования «Скайпа» надо было сначала позвонить по мобильному телефону, договориться, с собеседником, чтобы он запустил «Скайп». Затем созвониться по нему, и смотреть, как в течение 30 минут разговора он выбивает всю батарейку телефона. Мы увидели эту лазейку, и с легкостью сделали продукт, который позволял звонить и говорить друг с другом абсолютно бесплатно через телефонную книжку. Естественно, это сработало, - ответил он.

Как заработать миллиард

Как оказалось, в первые годы своего существования мессенджер не окупал себя, а самую обычную рекламу команда не спешила в него вводить. При этом появились такие способы заработка, как платные стикеры и многое другое. В конце концов был поднят вопрос финансирования проекта, так как своими силами команде это было уже сложно делать.

- Компания не зарабатывала деньги, а скорее тратила их и мы искали инвесторов, чтобы можно было развивать компанию дальше. На свои деньги это было сделать сложно, потому что Viber - достаточно дорогая компания. Через несколько дней знакомства и общения с нами у потенциальных инвесторов возникла идея купить всю компанию. Так неожиданно для нас произошла продажа компании. Километры долларов, конечно, доставались за определенные параметры, которые им были интересны. Интересна им была аудитория и возможные способы монетизации, - рассказал Игорь Магазинник.

Именно так, по его словам, и удалось заработать на продаже компании около миллиарда долларов. Позднее у Игоря, конечно, был ряд других проектов. Например, такси-сервис Juno. Потратив много сил на обозначенный проект, Игорь и его коллеги решили немного снизить градус ответственности и создали технологический инкубатор PentaLab.

PentaLab и новые стартапы

- Мы попытались придумать что-то такое, что позволит заниматься несколькими идеями и при этом не брать на себя слишком много ответственности. Решили организовать мини бутик-инкубатор, где у нас 4 активных участника, с которыми работаем на протяжении около 20 лет. Сейчас в активной фазе три стартапа, которые ведем «за ручку». Мой день выглядит так: я работаю из дома, или выезжаю в офис, чтобы совершить 1-3 звонка или встречи с этими компаниями. Обсуждаем буквально все – стратегии развития компаний, HR- проблемы и многое другое.

В заключение он подтвердил, что в ближайшее время будет тратить по несколько часов в месяц, чтобы смотреть нижегородские стартапы, и давать свои рекомендации начинающим специалистам IT-сферы.

- Это правда. В качестве общественно полезной деятельности я буду несколько часов в месяц смотреть питчи нижегородских стартапов, в том числе, и помогать им обратной связью, говорить, что я думаю после прослушивания питча. Через организаторов данного мероприятия мы продумаем какой-то конкретный формат, как эти питчинги будут выглядеть, - заверил он.