Настоящую дровяную печь установили на Нижегородской ярмарке

Очаг разместили справа от главного здания Ярморочного дома. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Зона отдыха с настоящей дровяной печью появилась на благоустроенной территории Нижегородской ярмарки. Очаг разместили справа от главного здания Ярморочного дома, со стороны выставочных павильонов. На обновленном месте побывал корреспондент «Комсомолки».

Дровяная печь послужит символом объединения и будет собирать вокруг себя толпы нижегородцев, ведь зимой около неё можно будет согреться и посушить перчатки.

Работы по благоустройству на территории ярмарки продолжают кипеть. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Поскольку малые архитектурные формы изготавливаются по индивидуальным эскизам, потребовалось дополнительное время на создание печи. Она станет не только украшением обновлённой территории ярмарки, но вокруг неё можно будет проводить небольшие мероприятия, а в холодное время и погреться, – ранее рассказывали представители «Центра 800».

Кстати, прямо сейчас в печи для наглядности лежат несколько поленьев, а ещё немного дров хранится в специальном выдвижном лотке. Вокруг очага также установили лавочки, которые горожане уже успели облюбовать.

Зимой около печи можно будет согреться и посушить перчатки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Внимание нижегородцев продолжает привлекать и другой арт-объект – «Ярмарочная баба». Он представляет собой женскую фигуру в платке и широкой юбке, а под ней располагается стол с лавочками. Правда, ходить возле этой конструкции не совсем удобно, так как подрядчик не до конца доделал плитку вокруг.

Внимание нижегородцев продолжает привлекать и другой арт-объект – «Ярмарочная баба». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Работы по благоустройству на территории ярмарки продолжают кипеть. Сейчас рабочие трудятся, выкладывая кирпич и монтируя сиденья на лестницах. До конца октября на площади также установят детскую площадку из труб.

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